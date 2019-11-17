Политика
Российская газетаМатвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог. Его реализация поможет существенно улучшить транспортную инфраструктуру республики.
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с чего всё началось
Совместный проект Москвы и Гаваны по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством страны.ТАСС19:15
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