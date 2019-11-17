Политика

Российская газетаРоссийская газетаМатвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог. Его реализация поможет существенно улучшить транспортную инфраструктуру республики.
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с чего всё началось

Россия и Куба намерены реализовать проект реконструкции кубинских железных дорог

Совместный проект Москвы и Гаваны по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством страны.
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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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