Политика

Российская газетаРоссийская газетаМатвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог. Его реализация поможет существенно улучшить транспортную инфраструктуру республики.
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с чего всё началось

Россия и Куба намерены реализовать проект реконструкции кубинских железных дорог

Совместный проект Москвы и Гаваны по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством страны.
ТАССвчера в 19:15

Подробнее о событии

Россия поможет Кубе реконструировать железные дороги

Известиявчера в 22:17

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

Lenta.ruвчера в 21:41

Матвиенко обнаружила сходство в оценке РФ и Кубой событий в Боливии

Интерфаксвчера в 19:59

Россия поможет отремонтировать все железные дороги Кубы

URA.Ruвчера в 20:59

Матвиенко сообщила о проекте по реконструкции кубинских железных дорог

РБКвчера в 20:19

Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Российская газетавчера в 21:05

Россия и Куба намерены реализовать проект реконструкции кубинских железных дорог

ТАССвчера в 19:15
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Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Коммерсантъ 14 ноября в 04:22
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском вчера в 10:58
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News вчера в 06:40
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Общество

Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»

В четверг, 14 ноября, толстый кот Виктор провел своё первое занятие в тренажерном зале под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина, пишет РБК.
REGNUM 14 ноября в 20:56
Общество

Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»

Lenta.ru вчера в 01:07
Экономика

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

Французское издание Les Echos пишет, что Россия находится на пути к независимости от доллара США.
RT на русском вчера в 23:35
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК вчера в 11:54
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Известия вчера в 20:45
Футбол

Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц

СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
Metaratings вчера в 05:58
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru 15 ноября в 06:25
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
ЖКХ

Мэр Благовещенска взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением

Мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением многоэтажных домов, нарушенным из-за снижения уровня реки Амур и ледостава.
RT на русском 00:11
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 15 ноября в 12:15
Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Ридус 14 ноября в 05:10
Футбол

Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:58
Хоккей

«Вашингтон» победил «Бостон», Кузнецов сделал передачу

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграл «Вашингтону» — 2:3. На счету капитана гостей Александра Овечкина 3 броска в створ и 7 силовых приемов за 21.18 на льду.
Спорт-Экспресс вчера в 21:57
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о запрете концертов

БИЗНЕС Online 15 ноября в 15:22
Армия и оружие

ВСУ восемь раз с начала суток обстреляли ДНР

Украинские боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР с начала суток, сообщили в субботу журналистам в республиканском оборонном ведомстве.
ИА Новороссия вчера в 13:09
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Спорт

ВАДА рассмотрит доклад отдела расследований о данных московской лаборатории, полученных от российской стороны

ВАДА на заседании Комитета по соответствию рассмотрит доклад отдела расследований относительно данных московской лаборатории, полученных от российской стороны.
Эхо Москвы вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Водонаева дала слово, что пойдет к психологу

Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ 15 ноября в 22:22
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс вчера в 12:39
Политика

Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины

Известия 15 ноября в 18:03
Политика

Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек

В ходе протестов в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 получили ранения, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ).
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Газета.Ru вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Мама Александра Носика пропала в Москве

Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
StarHit.ru 15 ноября в 06:40
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru вчера в 12:49
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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Куба
Государство в Северной Америке
Островное государство в северной части Карибского моря. Страна занимает территорию одноимённого острова в составе Больших Антильских островов, острова Хувентуд и множества мелких островов. От Северной Америки Куба отделена Флоридским проливом на севере и Юкатанским проливом на западе. Страна является членом ООН с 1945 года.
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