Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что проинформировала главу государства Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом, он уже принял решение о необходимых мерах.

с чего всё началось

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сообщила президенту Владимиру Путину о нехватке медицинских масок и антисептиков на фоне эпидемии коронавируса, передает «РИА Новости».

Матвиенко доложила Путину о дефиците медицинских масок и антисептиков

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