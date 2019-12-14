Политика

Газета.RuГазета.RuМатвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост из-за того, что он не справился с ЧС в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости". Она отметила, что чиновник "подал заявление по собственному желанию".
Читать в источнике
Комментировать456
с чего всё началось

Матвиенко назвала причину отставки главы Иркутской области

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что причиной отставки иркутского губернатора Сергея Левченко стал тот факт, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе и сам дал оценку своим действиям.
РИА Новости08:08

Подробнее о событии

Матвиенко объяснила уход Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области

Байкал2411:03

Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора

Известия08:36

Матвиенко об отставке Левченко: он ушел, так как не справился с последствиями наводнения

Коммерсантъ09:16

Матвиенко объяснила отставку Левченко его неспособностью справиться с наводнением

Интерфакс08:47

Матвиенко: просьба Левченко об отставке связана с оценкой собственных действий в Тулуне

ТАСС08:43

Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области Левченко

РБК09:24

Матвиенко назвала причину отставки главы Иркутской области

РИА Новости08:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Футбол

«Челси» дома проиграл «Борнмуту»

Советский спорт 11:52
Хоккей

Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
РИА Новости 10:18
Культура

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Политика

О ликвидации Киевского патриархата заявил глава ПЦУ

Представитель ПЦУ Евстратий Зоря рассказал о том, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний объявил о прекращении существования Киевского патриархата.
Газета.Ru 11:57
Биатлон

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете

РЕН ТВ 07:10
Политика

Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
Ruposters.ru вчера в 03:25
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости 06:38
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
RT на русском 11:02
Фигурное катание

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

Областная газета вчера в 13:40
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

РБК 12:08
Авто

Volkswagen представил обновленный Teramont

Изменений в техническом плане не ожидается. Рестайлинговая версия Atlas будет представлена в начале 2020 года.
RuNews24.ru 12 декабря в 02:22
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия вчера в 11:13
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Вести.Ru 11:10
Космос

Стало известно, сколько весит Млечный Путь

МИР 24 вчера в 01:58
Происшествия

В Москве задержали готовивших теракты боевиков

Сотрудники ФСБ и МВД в Москве пресекли деятельность членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Уралинформбюро вчера в 07:23
Гаджеты

Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro

Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
The GEEK 03:04
Экономика

Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития

Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития Власти Крыма продали на торгах Феодосийскую нефтебазу за более чем 650 млн руб. Победителем стало учрежденное в феврале этого года АО "Фирма Гунас", которое сразу несколько источников "Ъ" связывают с интересами опального украинского бизнесмена Сергея Курченко.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:45
Общество

«Мисс мира» стала представительница Ямайки

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурсе «Мисс мира 2019».
Пятый канал 12:22
Армия и оружие

В КНДР прокомментировали испытания на космодроме Сохэ

Ранее в КНДР заявили об успешном проведении испытаний на космодроме Сохэ, которые могут повлиять на стратегическое положение страны.
RT на русском 10:40
Происшествия

Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
РИА Новости 02:50
Политика

Песков дал совет Зеленскому о рукопожатии с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует поднимать в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о принадлежности Крыма - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 07:46
Авто

Перечислены самые популярные автомобили-трехлетки в России

Эксперты назвали самые популярные авто-трехлетки в массовом и премиальном сегменте.
МедиаПоток вчера в 08:12
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

РИА Новости 09:00
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление 7.23e. Удалены все таланты на опыт

Вечером 14 декабря разработчики обновили клиент Dota 2. Были ослаблены аванпосты и удалены две святыни, а у героев теперь нет талантов, увеличивающих получаемый опыт.
Dota2.ru 11:34
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
Отставки губернаторовБольше новостей по теме
Главное