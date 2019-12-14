Политика
Газета.RuМатвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост из-за того, что он не справился с ЧС в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости". Она отметила, что чиновник "подал заявление по собственному желанию".
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с чего всё началось
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что причиной отставки иркутского губернатора Сергея Левченко стал тот факт, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе и сам дал оценку своим действиям.РИА Новости08:08
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