Политика

Газета.RuГазета.RuМатвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост из-за того, что он не справился с ЧС в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости". Она отметила, что чиновник "подал заявление по собственному желанию".
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с чего всё началось

Матвиенко назвала причину отставки главы Иркутской области

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что причиной отставки иркутского губернатора Сергея Левченко стал тот факт, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе и сам дал оценку своим действиям.
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