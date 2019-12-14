Политика

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Причиной отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко стало то, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Матвиенко назвала причину отставки главы Иркутской области

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что причиной отставки иркутского губернатора Сергея Левченко стал тот факт, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе и сам дал оценку своим действиям.
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