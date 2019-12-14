Политика
ВедомостиМатвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области
Причиной отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко стало то, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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с чего всё началось
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что причиной отставки иркутского губернатора Сергея Левченко стал тот факт, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе и сам дал оценку своим действиям.РИА Новости08:08
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Экономика
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Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Музыка
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Известный украинский артист Андрей Данилко записал новую песню.
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Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Здоровье
Минздрав определил, в каких больницах открывать паллиативные отделения
В самых маленьких больницах, где число жителей не превышает 30 тыс. человек, будут работать только терапевтическое, хирургическое и отделение сестринского ухода.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Футбол
Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА
Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Кино
Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия
Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Общество
Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии
Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Авто
Появились первые фотографии нового купе Opel Astra
В Сети появились первые фотографии нового купеобразного Opel Astra новой генерации.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Политика
Россия оценила заявление МИД Украины о введении миссии ООН в Донбасс
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о планах ввода контингента ООН в неподконтрольные районы Донбасса.
Политика
Украинские пограничники не впустили в страну российскую журналистку
Сотрудники Госпогранслужбы Украины отказались пропускать российскую журналистку, прибывшую самолетом в аэропорт Борисполь, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Депутат Рады: Подозреваемые по делу Шеремета являются сотрудниками СБУ
Внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины являются трое из пяти задержанных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Футбол