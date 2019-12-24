Общество

RT на русскомRT на русскомМатвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц. Об этом, как передаёт ТАСС, она сказала в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
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Дмитрий Песков
Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:16
с чего всё началось

В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих

За идею освободить малоимущие семьи от налога на доходы ранее выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин.
РИА Новости06:35

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