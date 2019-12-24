За идею освободить малоимущие семьи от налога на доходы ранее выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин.

с чего всё началось

Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала инициативу об отмене подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих. По её словам, у государства есть и средства, и возможности для принятия такой меры.

В Госдуме прокомментировали идею отменить НДФЛ для малоимущих

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