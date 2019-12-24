Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме прокомментировали идею отменить НДФЛ для малоимущих

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала инициативу об отмене подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих. По её словам, у государства есть и средства, и возможности для принятия такой меры.
Читать в источнике
Комментировать422
Дмитрий Песков
Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:16
с чего всё началось

В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих

За идею освободить малоимущие семьи от налога на доходы ранее выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр экономического развития Максим Орешкин и глава ВТБ Андрей Костин.
РИА Новости06:35

Подробнее о событии

В Кремле заявили об отсутствии позиции по отмене НДФЛ для малоимущих

Известия05:10

В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих

РИА Новости06:35

Кремль заявил об отсутствии позиции по поводу отмены НДФЛ для малоимущих

РБК05:35

У Кремля нет позиции по идее отмены НДФЛ для малоимущих

Коммерсантъ05:16

В Госдуме прокомментировали идею отменить НДФЛ для малоимущих

RT на русском11:40

У Кремля пока нет позиции по идее об отмене НДФЛ для людей с низким доходом

ТАСС04:49

Матвиенко предлагает отменить НДФЛ для граждан с маленькой зарплатой

Интерфакс - Россия03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Lenta.ru 13:08
Общество

Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства

Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров.
РБК 12:16
Общество

Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что совет директоров киностудии «Ленфильм» принял решение о смене ее генерального директора.
ФАН 11:50
Экономика

Минстрой увеличит объемы расселяемого жилья с 2020 года

Количество расселяемого аварийного жилья с 2020 года будет увеличено.
РБК 05:47
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
RT на русском 03:14
Общество

Ольгу Бузову разыскивают приставы из-за долгов по ЖКХ

REGNUM 06:18
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
РИА Новости 04:49
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за разорванного импланта

Оказывается, телеведущая перенесла срочную операцию из-за разорванного грудного импланта.
OAnews 01:41
Общество

В Москве госпитализировали Галину Волчек

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
REGNUM 01:48
Общество

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

Изначально Гимади сообщил, что сотрудника ФБК увезли в Следственный комитет (СК).
РБК вчера в 15:21
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия вчера в 17:49
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru 08:35
Происшествия

В Клинцах мужчина застрелил женщину

По неподтвержденной информации мужчина застрелил женщину и выстрелил в себя.
Новости Брянска 12:04
Экономика

Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет

В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Газета.Ru 13:39
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Политика

Володин проводит встречу с Медведчуком

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 12:27
Политика

Путин пообещал в 2020 году увеличить военные пенсии

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны на 2020 год четыре важные ключевые задачи.
REGNUM 07:27
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпром" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Российская газета 13:36
Происшествия

Причиной гибели лебедей в Калининграде стали различные болезни

Птичий грипп и отравление не были причиной гибели лебедей на озёрах Калининграда.
REGNUM 12:20
Политика

Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером

Российский президен Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых европейских лидеров.
Газета.Ru 11:00
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 22 декабря в 09:29
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
7Дней.ру 08:18
Технологии

Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков

Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
CNews 03:15
Здоровье

Стал известен график работы медицинских организаций в праздники

В пензенском минздраве утвержден график работы медучреждений во время новогодних праздников.В обычном круглосуточном режиме продолжат работу скорая помощь и стационары.
The Penza Post 06:18
Энергетика

Силуанов рассказал, на сколько России хватит резервов при падении цены нефти

Накопленных резервов России хватит на три года для исполнения бюджетных обязательств в условиях падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель.
ГЛАС.RU 12:23
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК 09:00
Происшествия

Дело журналистки Прокопьевой вернули на доследование

Уголовное дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют оправдание терроризма, вернулось на стадию следствия, о чем она сообщила в своем Facebook .
ЗакC.Ру 12:22
Происшествия

Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Меньше чем через час после прихода в языковой центр, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в которой погибли два сотрудника ФСБ.
Lenta.ru 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное