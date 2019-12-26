Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik

Экономика Американские фондовые индексы растут в начале торгов Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе брифинга, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр В ведомстве заявили, что бумажные купюры могут до двух недель сохранять на себе вирус гриппа – даже когда деньги снимаются из банкомата.

Шоу-бизнес Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки» Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".

Происшествия В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса Утром 26 декабря редакция «Новой газеты» сообщила о проведенных у Полухиной обысках, после чего журналистку увезли в неизвестном направлении.