Политика
РИА НовостиМатвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik
Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Общество
Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла
Экономика
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе брифинга, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Хоккей
Россия уступила Чехии на старте молодежного чемпионата мира
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Авто
Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Космос
Впервые за 10 лет все запуски «Роскосмоса» оказались успешными
«Роскосмос» в 2019 году не провалил ни одного запуска. Последний год без аварий до этого был 2009-й, сообщает «Медуза».
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»
Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону Иран и ситуацию в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора в четверг Иран и ситуацию в Сирии.
Игры
Создатели SOMA, Amnesia и Penumbra начали тизерить свою новую игру
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В ведомстве заявили, что бумажные купюры могут до двух недель сохранять на себе вирус гриппа – даже когда деньги снимаются из банкомата.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Политика
Зюганову напомнили об антинародных поступках Павла Грудинина
Напомню, Грудинин фактически захватил и продал за огромные деньги принадлежащие совхозу дорогостоящие участки подмосковной земли.
Происшествия
В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус
Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о подготовке к полному перемирию в Донбассе с 1 января
Украинские вооруженные формирования готовятся к полному перемирию в Донбассе с 1 января.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Политика
Песков высказался об идее «нормандского формата» с Грузией
Напомним, «странной идеей» назвал идею переговоров в «нормандском формате», ранее высказанную президентом Грузии, сенатор Алексей Пушков 25 декабря.
Происшествия
Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса
Утром 26 декабря редакция «Новой газеты» сообщила о проведенных у Полухиной обысках, после чего журналистку увезли в неизвестном направлении.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.