Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара в России
Доллар останется в обращении в России и никуда не исчезнет, но снижать зависимость российской экономики от него необходимо. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении», — цитирует РИА Новости Матвиенко.В источнике
С чего всё началось
Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара
Американский доллар останется в обращении в России и никуда не исчезнет, но снижать зависимость экономики от него необходимо, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости22:01
Подробнее о событии