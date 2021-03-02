Доллар останется в обращении в России и никуда не исчезнет, но снижать зависимость российской экономики от него необходимо. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

С чего всё началось Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара Американский доллар останется в обращении в России и никуда не исчезнет, но снижать зависимость экономики от него необходимо, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости 22:01