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Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара в России

Доллар останется в обращении в России и никуда не исчезнет, но снижать зависимость российской экономики от него необходимо. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении», — цитирует РИА Новости Матвиенко.В источнике
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Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара

Американский доллар останется в обращении в России и никуда не исчезнет, но снижать зависимость экономики от него необходимо, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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