Экономика

РБКРБКМатвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
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с чего всё началось

Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости27 сентября в 07:48

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Матвиенко считает, что россияне не смогут накопить на пенсии в рамках системы, разработанной Минфином

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Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте

РИА Новости27 сентября в 07:48
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Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

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Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
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Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

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REGNUM 09:19
Происшествия

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Мартин Либман из Blu-Ray.com не так снисходителен: по его мнению, это «ужасно скучный боевик» с плохой актёрской игрой, посредственным сценарием, провальной атмосферой, скучным дизайном — и это далеко не полный список претензий.
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Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel

Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости 27 сентября в 18:42
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Трехполые нематоды из щелочного озера Моно пережили купание в мышьяке

Американские ученые обнаружили восемь видов круглых червей в щелочном озере Моно.
N+1 27 сентября в 06:17
Армия и оружие

Сирия требует вывода войск США и Турции

В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
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Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
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Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Экономика

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Киберспорт

Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года

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Капитан «Спартака» Джикия высказался об отставке Кононова

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда.
Вести.Ru 14:31
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Дубли Оши и Враны принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»

«Вашингтон» добился победы над «Каролиной» в предсезонном матче.
Sportbox.RU 16:19
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Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже

Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
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Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

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Политика

Захарова призвала США опубликовать стенограммы переговоров Обамы

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала опубликовать стенограммы телефонных переговоров экс-президента США Барака Обамы с мировыми лидерами по аналогии с обнародованием расшифровки беседы действующего главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом она сказала в воскресенье в эфире "Первого канала".
РИА Новости 18:10
Политика

Путин освободил от НДФЛ ряд категорий россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает студентов и аспирантов от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений.
Вести.Ru 12:45
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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ЦСКА впервые за два года возглавил турнирную таблицу

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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

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Коммерсантъ 27 сентября в 04:15
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Вышло видео с демонстрацией матча игры Project Resistance по Resident Evil

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Политика

Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии с 37% голосов

На досрочных парламентских выборах в Австрии лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем, набирая около 37,2% голосов, пишет Kronen Zeitung со ссылкой на на предварительные данные подсчета.
Ведомости 11:46
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