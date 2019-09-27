Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

с чего всё началось

Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП).

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.

Спорт Симон Мартиросян победил на ЧМ по тяжелой атлетике с мировым рекордом Соревнования в весовой категории до 109 кг у мужчин на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе завершились победой Симона Мартиросяна из Армении.

Политика Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.

Общество Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Гаджеты Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети от инсайдера по имени Ben Geskin из Риги.

Происшествия В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Интернет Реклама в интернете поставила пользователей сети под угрозу Пользователи сети стали жертвами вредоносного программного обеспечения, распространяющегося через рекламные объявления.

Музыка В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Общество Авиакомпании начали указывать места с детьми при онлайн-регистрации Японские авиакомпании начали указывать места в самолетах, которые займут пассажиры с детьми, сообщает Japan Times.

Здоровье На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.

Политика Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.

Культура Новым министром культуры Подмосковья стала Елена Харламова Елена Харламова назначена новым министром культуры Московской области.

Космос В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.

Армия и оружие Американскую «копию» российского Ми-24 признали неудачной Американский вертолет МН-60S, который специально перекрасили в камуфляж российского Ми-24 для использования в маневрах в качестве образца потенциального противника, перекрасят заново.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Политика Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала новым мэром Тулы Депутаты Тульской городской думы шестого созыва избрали новым мэром олимпийскую чемпионку Ольгу Слюсареву, сообщает гордума.

Политика Вместо допроса Порошенко уехал за границу Бывший президент Украины Петр Порошенко не сможет прийти на допрос по делу о «керченском инциденте».

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Спорт Бах: МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020 Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не обсуждала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Политика Байден с семьей избежали допроса украинских следователей Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".

Космос Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.

Политика Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".