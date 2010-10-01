Экономика
Дни.руМатвиенко опровергла планы по деноминации рубля
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко опровергла информацию о возможной деноминации рубля. С такой инициативой ранее выступил глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.
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«Абсолютная провокация»: Матвиенко прокомментировала разговоры о деноминации рубля
Deita.ru13 июля в 21:15
«Задача восстановления экономики решена не будет». Эксперт о том, почему слухи о деноминации преувеличены
ФедералПресс14 июля в 05:17
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ИА Красная Весна 02:33
Происшествия
В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
РИА Новости вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась для обложки мужского журнала
Ольга Бузова похвасталась новостью – певица украсила свежий номер мужского журнала «Максим». Однако, поклонников фотосессия разочаровала.
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Армия и оружие
В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.
ТАСС вчера в 18:28
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Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
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В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
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Происшествия
В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве
Кировский районный суд Томска в пятницу заключил под стражу на два месяца заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.
РИА Новости 01:41
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Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
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Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене.
VSE42.RU вчера в 23:01
Общество
Активисты с баннером перекрыли Невский проспект
Мегаполис онлайн вчера в 15:33
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Политика
Конгрессмен США заявил о подготовке закона против «российских хакеров»
Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшее время представит законопроект против «российских хакеров», которых США, Великобритания и Канада обвинили в кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса.
РБК вчера в 23:26
Здоровье
Роспотребнадзор призывает продлить бессрочно масочный режим
Руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора России отметила, что с наступлением осенне-зимнего периода существенно увеличится вероятность заражения ОРВИ и гриппом.
РИА ОмскПресс вчера в 09:16
Происшествия
На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста
REGNUM вчера в 19:45
Армия и оружие
Армения оценила обстановку на границе с Азербайджаном
РИА Новости 01:17
Общество
В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов
Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду.
ТАСС вчера в 23:22
Общество
СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы
В Следственном комитете РФ сообщили "Известиям", что по итогам различных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.
Московский Комсомолец вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой».
Lenta.ru 01:43
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
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Красноярская учительница сдала ЕГЭ по химии
Ольга Юмашева, учительница из красноярской школы №32, заявила, что давно хотела сдать предмет, которому учит уже 22 года.
ДЕЛА.ru 00:43
Шоу-бизнес
Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде в защиту Джонни Деппа
Актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные показания в защиту своего бывшего возлюбленного Джони Деппа в лондонском суде, где рассматривается иск актера о клевете в отношении британского таблоида.
НТВ вчера в 22:15
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Футбол
Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей.
Газета.Ru вчера в 20:13
Экономика
Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей
Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб. Антилидеры: Москва — дефицит 83 млрд руб.; Московская область — 25 млрд руб.; Татарстан — 16 млрд руб.; Свердловская область — 7 млрд руб.; Архангельская область — 3 млрд руб. Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Шоу-бизнес
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Как сообщает Live24, популярный комик, телеведущий и актер Гарик Харламов показал всем свою новую возлюбленную.
CT news 02:29
Экономика
Собянин оценил экономическую ситуацию в Москве на фоне коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал экономическую ситуацию в столице в связи с коронавирусом.
RT на русском 02:13
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Общество
Лановой предложил провести «Бессмертный полк» 9 мая 2021 года
Москва, 16 июля 2020, 15:59 — REGNUM Акцию «Бессмертный полк» следует провести в полноценном формате в 2021 году.
REGNUM вчера в 08:59