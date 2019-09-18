Политика
Lenta.ruМатвиенко осталась сенатором от Петербурга
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять в верхней палате российского парламента правительство Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС в среду, 18 сентября. Постановление о ее назначении подписал вступивший в среду в должность губернатора города Александр Беглов.
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Александр Беглов назначил Валентину Матвиенко представителем от Петербурга в Совфед
Телеканал Санкт-Петербург04:30
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Футбол
Лапочкин: недавно ко мне ломились в судейскую. Очень уважаемые люди
Арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал инцидент после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак" (1:3).
Чемпионат 01:00
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Политика
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве
Юридически администрация президента не является адресатом пикетов, Кремль не может влиять на суд, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента.
РИА Новости 07:25
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Происшествия
На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью
Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru 06:14
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
Гудйонсен: поступок Баркли — это неуважение к партнёрам по «Челси»
Бывший футболист «Челси» Эйдур Гудйонсен выступил с критикой полузащитника синих Росса Баркли после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:1). В концовке встречи лондонцы, уступая в счёте, получили право исполнить пенальти.
Чемпионат 06:50
Политика
Жириновский заявил, что Украине и Белоруссии надо воссоединиться с РФ
По мнению политика, воссоединение не должно сказаться на свободе граждан Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что Украину и Белоруссию ждет "расцвет" в случае объединения с Россией в одно государство.
Аргументы и Факты вчера в 22:59
Футбол
Ди Мария и Паредес не общаются с Икарди из-за дружбы с Месси и Кавани
По сведениям источника, у 26-летнего аргентинца есть сложности в общении с соотечественниками — хавбеками Леандро Паредесом и Анхелем Ди Марией, которые не стремятся сближаться с Икарди, предпочитая держать дистанцию.
Чемпионат вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану
Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.
Российская газета 06:45
Политика
Новым министром сельского хозяйства РТ назначен Марат Зяббаров
Пресс-служба правительства РТ уточняет, что Марат Зяббаров назначен и.о. вице-премьера РТ, министра сельского и продовольствия хозяйства РТ.
Казанский репортер 05:50
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:21
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Происшествия
В Ялте полицейских подозревают в организации нелегальной миграции
В Ялте полицейских подозревают в организации преступной группы, которая за взятки ввозила в РФ нелегальных мигрантов.
Росбалт 05:54
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Авто
Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге
Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.
SpeedMe вчера в 13:31
Происшествия
В море упал самолет ВВС Испании
В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.
Аргументы недели 07:23
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости вчера в 11:21
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия
Полиция проверяет информацию о стрельбе на рынке «Таганский ряд»
В Екатеринбурге сотрудники полиции проверяют информацию о стрельбы, которая якобы произошла на рынке «Таганский ряд».
УралПолит.Ru 07:23
Происшествия
В Башкирии малолетний ребенок около недели прожил с умершей матерью
В Янауле шестилетний мальчик прожил почти неделю в одной квартире с умершей матерью.
Стерлеград вчера в 05:10
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут не выйти в Центральной Европе
В конце августа News.ru писал, что Huawei представит 19 сентября линейку смартфонов Mate 30, но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.
News.ru 05:36
Происшествия
Заместителя Кличко жестоко избили в Киеве
Неизвестные напали на замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Слончака.
Известия 04:34