Политика

Lenta.ruLenta.ruМатвиенко осталась сенатором от Петербурга

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять в верхней палате российского парламента правительство Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС в среду, 18 сентября. Постановление о ее назначении подписал вступивший в среду в должность губернатора города Александр Беглов.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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