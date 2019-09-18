Политика
Lenta.ruМатвиенко осталась сенатором от Петербурга
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжит представлять в верхней палате российского парламента правительство Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС в среду, 18 сентября. Постановление о ее назначении подписал вступивший в среду в должность губернатора города Александр Беглов.
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Александр Беглов назначил Валентину Матвиенко представителем от Петербурга в Совфед
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