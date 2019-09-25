Политика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было. Регламент требует переизбрания председателя верхней палаты парламента в случае проведения выборов губернатора в его регионе.
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Совфед пригласил главу Роспотребнадзора выступить на заседании палаты 9 октября

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Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации

Петербургский дневник03:38

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78.ru03:30

Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации

РИА Новости03:51

Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации

Телеканал Санкт-Петербург03:27

Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации

АБН03:45
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Политика

Глава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге

BFM.ru 08:22
Происшествия

В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

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Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
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В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
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Газета.Ru 05:19
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Лавров поблагодарил США за выдачу визы

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Lenta.ru 02:46
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Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»

Metaratings вчера в 16:53
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Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
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Lenta.ru 08:46
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Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
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Напомню, это тот самый Геращенко, который в 2014 году занимал пост советника главы МВД Авакова (из-за их, кхе-кхе, сомнительной близости Геращенко тогда называли "ручным бегемотиком Авакова", но это всё конечно злословы придумали).
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Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Космос

В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II

Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
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Финансы

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Российская газета 07:57
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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