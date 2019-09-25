Политика

КоммерсантъКоммерсантъМатвиенко переизбрана спикером Совета федерации

Спикер Совфеда была избрана на безальтернативной основе -- другие сенаторы отказались от выдвижения своих кандидатур. На рассмотрение верхней палаты парламента кандидатуру госпожи Матвиенко внес первый заместитель Совета федерации Николай Федоров.
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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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