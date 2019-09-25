Политика
КоммерсантъМатвиенко переизбрана спикером Совета федерации
Спикер Совфеда была избрана на безальтернативной основе -- другие сенаторы отказались от выдвижения своих кандидатур. На рассмотрение верхней палаты парламента кандидатуру госпожи Матвиенко внес первый заместитель Совета федерации Николай Федоров.
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Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
ТВ Центр вчера в 01:28
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска
В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
RT на русском 01:07
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Политика
По итогам выборов 8 сентября возбудили как минимум 12 уголовных дел
Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что по итогам выборов, прошедших 8 сентября в единый день голосования, правоохранительными органами было возбуждено как минимум 12 уголовных дел.
Интерфакс 04:50
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 13:54
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Кино
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
RuNews24.ru вчера в 08:50
Общество
Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.
Ведомости вчера в 22:36
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews вчера в 10:21
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали, почему ВВС России так опасны
Су-57 По словам обозревателя американского издания The National Interest Эвана Готтесмана, МиГ-29, Су-27 и его производные создавались в качестве ответа на американские и европейские самолеты четвертого поколения, такие как F-15, F-16, Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.
ПолитРоссия 22 сентября в 11:46
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отреагировала на слухи о возможном разводе с мужем
«ИА Ореанда-Новости» Доказательством разрыва отношений между актрисой и шоуменом, по мнению пользователей социальной сети, служит тот факт, что Кристина уже дважды была за границей без мужа.
Ореанда-Новости 05:59
Кино
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинули от России на премию «Оскар»
Общественное телевидение России вчера в 13:51
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Температурные аномалии ожидаются в различных регионах России с октября по март, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 04:09
Игры
Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony
Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
Astera 23 сентября в 07:09
Политика
Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Происшествия
Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Политика
Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан
Закон уточняет, что от НДФЛ теперь будут освобождаться доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими в таких чрезвычайных ситуациях гражданами, а также членами их семей.
РИА Новости 05:31
Экономика
80 процентов россиян покупают поддельные кроссовки
Поколение "Z" вообще намеренно покупают контрафактные кроссовки (36 процентов опрошенных признались в этом).
Российская газета 05:30
Экономика
Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России
Журнал Forbes составил рейтинг 50 крупнейших по выручке иностранных компаний в России. Список составлялся на основе данных за 2018 год.
Газета.Ru 06:03
Шоу-бизнес
Заворотнюк чуть не погибла при родах, рассказал экс-супруг
Экс-супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал о проблемах при родах их совместных детей - Анны и Майкла.
Газета.Ru 05:44
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Общество
Чайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России
Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил в первой половине следующего года провести по всей России масштабные проверки в сфере лесопользования.
РИА Новости 03:43