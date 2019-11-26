с чего всё началось

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-24".

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Армия и оружие Польша решила возобновить эксплуатацию МиГ-29 "Командующий после анализа введенных в действие рекомендаций принял решение о возобновлении эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в размещенном в Twitter сообщении командования.

Политика Папа Римский помолился за Путина и всех россиян Папа Римский Франциск по традиции написал телеграммы лидерам стран, над которым он пролетал (в этот раз -- из Японии в Рим).

Культура Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой» Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.

Авто Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.

Экономика Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.

Технологии Создатель Интернета призвал сделать его безопасным Создатель Интернета Тим Бернерс-Ли призвал сделать его безопасным, предоставив конкретный план для решения этого вопроса.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Общество В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.

Происшествия Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.

Здоровье Это поможет не набить шишек - в Псковской области появится рабочая группа по модернизации первичного звена здравоохранения Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение губернатор Михаил Ведерников озвучил на рабочей встрече с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, на которой были обсуждены итоги аудита региональной системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным.