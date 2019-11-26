Общество

ТАССТАССМатвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-24".
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с чего всё началось
"Сейчас обсуждается и в СМИ, и в правительстве серьёзная дискуссия идёт об освобождении от НДФЛ малообеспеченных семей", - сказала она в эфире "России 24
".
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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