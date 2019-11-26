с чего всё началось

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-24".

Спорт Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта "Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

Общество NBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет Американские истребители по тревоге подняты в воздух, доступ к Белому дому был временно ограничен, а людей из Капитолия начали эвакуировать после появления подозрительного самолета в воздушном пространстве над Вашингтоном.

Экономика Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40% Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Происшествия Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве Несколько человек напали на прохожего в Москве и нанесли ему ножевые ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Авто Datsun отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей Компания Datsun отзывает с российского рынка для ремонта 1677 автомобилей on-DO и mi-DO, выпущенных с 12 августа по 4 сентября 2019 года.

Происшествия Армия получала вместо отечественных радиостанций их дешевые китайские аналоги Как сообщает ОТР со ссылкой на Главную военную прокуратуру, в 2016-м году компания «Компас-Р» подменила отечественные радиостанции дешевыми китайскими аналогами худшего качества.

Происшествия В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).

Кино Опубликован список лучших фильмов десятилетия The Independent составил список из 40 лучших фильмов последнего десятилетия. Список размещен на сайте издания.