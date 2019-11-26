Общество
ТАССМатвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-24".
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с чего всё началось
"Сейчас обсуждается и в СМИ, и в правительстве серьёзная дискуссия идёт об освобождении от НДФЛ малообеспеченных семей", - сказала она в эфире "России 24".РИА Новости08:56
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Спорт
Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
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Серия, согласно условиям контракта, будет завершена в 2022 году.
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Политика
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Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Армия и оружие
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Происшествия
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Политика
Миллер назвал препятствия для сохранения транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Авто
Datsun отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей
Компания Datsun отзывает с российского рынка для ремонта 1677 автомобилей on-DO и mi-DO, выпущенных с 12 августа по 4 сентября 2019 года.
Музыка
На «Детском Евровидении» победила участница из Польши
В 2018 году победительницей стала Роксана Венгель. Напомним, конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года.
Происшествия
В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
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У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка
За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Происшествия
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Как сообщает ОТР со ссылкой на Главную военную прокуратуру, в 2016-м году компания «Компас-Р» подменила отечественные радиостанции дешевыми китайскими аналогами худшего качества.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Кино
Опубликован список лучших фильмов десятилетия
The Independent составил список из 40 лучших фильмов последнего десятилетия. Список размещен на сайте издания.
Общество
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Общество
Свердловчане требуют остановить ввоз урана из Германии в Новоуральск
Член федерального бюро партии Максим Петлин отмечает, что считает ввоз радиоактивных отходов в Россию из Германии недопустимым.
Общество
Амстердам намерен избавиться от термина «Квартал красных фонарей»
Амстердам намерен избавиться от термина "Квартал красных фонарей", который прочно ассоциируется с предоставлением интим-услуг.
Общество
В Госдуме хотят сделать 31 декабря выходным
В Государственной думе РФ поддержали идею о назначении выходного дня во вторник, 31 декабря.
Общество
Греф заявил о страхе перед селфи
Глава Сбербанка Герман Греф назвал селфи «страшным изобретением человечества».
Финансы
Украинская гривна обновила четырехлетний максимум
Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
Авто
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В Одесском областном онкологическом диспансере, расположенном в крупном микрорайоне Слободка в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера, записи с которой продавали за рубеж для размещения на порносайтах.