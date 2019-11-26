Общество
ТАССМатвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-24".
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с чего всё началось
"Сейчас обсуждается и в СМИ, и в правительстве серьёзная дискуссия идёт об освобождении от НДФЛ малообеспеченных семей", - сказала она в эфире "России 24".РИА Новости08:56
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Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Интерфакс 04:30
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Huawei Mate 30 Pro поступит в Россию без сервисов Google
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Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
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В 2020 году ожидают экономический кризис
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