Общество

ТАССТАССМатвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-24".
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с чего всё началось
"Сейчас обсуждается и в СМИ, и в правительстве серьёзная дискуссия идёт об освобождении от НДФЛ малообеспеченных семей", - сказала она в эфире "России 24
".
РИА Новости08:56

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Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Газета.Ru14:51

Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малообеспеченных

Коммерсантъ11:09

В правительстве обсуждают освобождение малообеспеченных семей от НДФЛ

РИА Новости08:56

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Известия09:29

Матвиенко поддержала идею освободить малообеспеченные семьи от НДФЛ

Российская газета09:27

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Rambler News Service10:18

Совфед поддержит решение по освобождению компенсаций дольщикам от НДФЛ

ТАСС09:32
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Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
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Происшествия

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Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.
RT на русском 14:26
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В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Армия и оружие

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В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
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Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
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Общество

Роскачество сравнит российские и зарубежные вина

Роскачество заявило о своем намерении расширить области исследования «Винного гида» и запустить новые проекты, ориентированные на сравнение российских и зарубежных вин.
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По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
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Правительство России обязало открыть подвалы домов для животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее держать продухи (отверстия для циркуляции воздуха) подвальных помещений многоквартирных домов открытыми, чтобы обеспечить проход бездомных животных.
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Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста

РИА Новости 13:28
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Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
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Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
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Главы Генштаба РФ и Военного комитета НАТО встретились в Баку

ГЛАС.RU 11:02
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Huawei Mate 30 Pro поступит в Россию без сервисов Google

Китайская компания Huawei запустит в России продажи нового флагманского смартфона Mate 30 Pro без сервисов Google.
3DNews вчера в 03:34
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В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

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Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
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Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
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Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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