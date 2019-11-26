с чего всё началось

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-24".

Футбол «Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Политика Папа Римский Франциск направил Владимиру Путину телеграмму Папа Римский Франциск по традиции направил телеграммы лидерам тех стран, над которыми он пролетал на самолете, возвращаясь из апостольского визита в Таиланд и Японию.

Армия и оружие Спутник Минобороны РФ выведен на орбиту Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства.

Наука Заболевают раком чаще всего с первой группой крови Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.

Спорт МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

Общество Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Экономика Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.

Происшествия МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.

Шоу-бизнес Певице Тине Тернер исполняется 80 лет Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.

Кино «Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Армия и оружие В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.

Единоборства Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.

Армия и оружие Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Общество Роскачество сравнит российские и зарубежные вина Роскачество заявило о своем намерении расширить области исследования «Винного гида» и запустить новые проекты, ориентированные на сравнение российских и зарубежных вин.

Экономика Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.

Общество Правительство России обязало открыть подвалы домов для животных Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее держать продухи (отверстия для циркуляции воздуха) подвальных помещений многоквартирных домов открытыми, чтобы обеспечить проход бездомных животных.

Кино Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау» Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».

Политика Жириновский предлагает расширить пределы самообороны Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.

Гаджеты Huawei Mate 30 Pro поступит в Россию без сервисов Google Китайская компания Huawei запустит в России продажи нового флагманского смартфона Mate 30 Pro без сервисов Google.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Политика Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.

Игры Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3» Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.