Экономика
ИзвестияМатвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом она заявила 24 декабря в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
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Происшествия
Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
Происшествия
Названы предварительные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
Появились версии крушения истребителя пятого поколения Т-50 "Су-57" в Хабаровском крае, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя силовых структур.
Происшествия
Дагестанец наехал на пешехода и открыл стрельбу
Буйный водитель начал стрелять на пешехода за замечание в Красносельском районе.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Происшествия
В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
Кино
Актер Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма
Всемирно известный актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок нового боевика.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Происшествия
Тело связанной женщины с пакетом на голове нашли на улице в Москве
Тело 52-летней женщины, у которой были связаны руки и ноги, а на голове — пакет было обнаружено возле мусорки в Басманном районе.
Общество
Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады
Власти Петербурга отказались от проведения парада в 76-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады, сообщил губернатор Александр Беглов.
Общество
В Петербурге установили плату за горячую воду и отопление
Стоимость коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению с 1 июля 2020 года изменится для петербуржцев на 3%. Так, тариф на тепловую энергию составит 1818,29 руб./Гкал.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Экономика
Министр экономики Украины назвал свои «красные линии»
Министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал о своих «красных линиях» в реформах правительства.
Общество
«Татнефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» создали предприятие
Российская компания «Татнефть» совместно с «Газпром нефтью» и «Лукойлом» создадут предприятие, которые будет специализироваться на разработке запасов «трудной» нефти.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Энергетика
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Политика
Заксобрание отказало Екатеринбургу в прямых выборах мэра
Эффективность выбора глав по конкурсу депутаты проверят в феврале Заксобрание Свердловской области отклонило законопроект о возврате к прямым выборам главы Екатеринбурга.
Общество
«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков
"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков.
Авто
VW выпустит 34 новые модели в 2020 году
Volkswagen строит на 2020 год поистине наполеоновские планы. Немецкий автопроизводитель выпустит 34 новые модели в следующем году.
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Общество
Брянск занял 6-е место в рейтинге самых депрессивных городов России
По итогам опроса Брянск занял 6-е место. В первую пятерку вошли Норильск, Пермь, Саратов, Челябинск и Омск.
Общество
Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
Происшествия
У метро «Беговая» в Петербурге возник коллапс из-за серьезного ДТП
Серьезная дорожная авария недалеко от станции метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга привела к коллапсу — движение частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
Экономика
Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Здоровье
Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах
Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах.