Общество

РБКРБКМатвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отменена 13-процентного налога на доходы для людей с низкими зарплатами. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
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Валентина Матвиенко
Я сторонник того, чтобы налог на доходы физических лиц отменить для граждан, получающих небольшую зарплату.
— Валентина Матвиенко, российский политикИнтерфакс - Россия 03:11

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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