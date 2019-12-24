Общество
РБКМатвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отменена 13-процентного налога на доходы для людей с низкими зарплатами. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
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Я сторонник того, чтобы налог на доходы физических лиц отменить для граждан, получающих небольшую зарплату.
— Валентина Матвиенко, российский политикИнтерфакс - Россия 03:11
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