Общество

РБКРБКМатвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
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Дмитрий Песков
Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:16

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