Общество
РБКМатвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить304
Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Экономика
В январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии
С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Политика
Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии
Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Происшествия
Мещанский суд вынесет приговор Самариддину Раджабову
Мещанский суд Москвы вынесет приговор Самариддину Раджабову, который обвиняется в угрозе применения насилия в отношении полицейского на протестной акции 27-го июля.
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями было выставлено на продажу.
Космос
Телескоп Hubble заснял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Крупным планом телескоп Hubble заснял IC 2051 в южном созвездии Mensa, открытом американским астрономом Де Лисл Стюарт в начале XX века.
Общество
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Политика
Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой
Финансы
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Политика
В ДНР заявили, что Киев меняет списки на обмен пленными
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Киев в одностороннем порядке меняет списки удерживаемых сторонников ДНР, такие действия "наводят на мысль" о сознательной попытке срыва обмена.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Общество
Проблема обманутых дольщиков в России будет решена за 3 года
В 2020 году чиновники восстановят права еще 40 тысяч обманутых дольщиков. Россия справится с проблемой до 2023 года.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
Происшествия
Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов
Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Армия и оружие
Шойгу заявил о реализации НАТО новой антироссийской военной инициативы
НАТО ведет работу над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск.
Культура
Все плюсы и минусы «Ведьмака» от Netflix
Долго же пришлось ждать релиза «Ведьмака» от Netflix.
Транспорт
Из Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым
Из Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым. Конечная точка маршрута - Севастополь.
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Политика
Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил РФ вступить в Белоруссию, заявив, что россияне и белорусская оппозиция не будут против такого объединения государств.