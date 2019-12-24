Экономика
РБКМатвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.
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Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRambler News Service 04:59
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Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Культура
Кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» режиссера Бориса Хлебникова стал лучшим сериалом 2019 года по версии кинокритиков.
Происшествия
Суд продлил арест историку Соколову до апреля
Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс
Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Общество
Васильева призвала запретить учителям пользоваться телефонами в школе
Министр просвещения Ольга Васильева выступила за ограничение использования телефонов учителями.
Футбол
Тамез, которым интересовался «Спартак», покинет «Ниццу» в январе
Летом этого года Тамез был близок к переходу в "Спартак", но решил отказать "красно-белым".
Происшествия
Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС
Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Экономика
Бизнесу не снизили налоговые ставки, но смягчили условия для льгот
Депутаты заксо приняли во втором и третьем чтениях законопроект о налоге на имущество организаций на основе кадастровой стоимости.
Происшествия
Суд приступил к делу экс-главы МЧС Кузбасса о пожаре в «Зимней вишне»
Центральный районный суд Кемерова начал рассмотрение по существу дела в отношении экс-главы регионального управления МЧС Александра Мамантова и его бывшего подчиненного - главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.
Здоровье
Названы три «золотых правила» оздоровления кишечника
Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Политика
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Гаджеты
В Сети появились характеристики смартфона Samsung Galaxy Note10 Lite
В Интернете появились полные технические характеристики ожидаемой многими новинки от Samsung — смартфона Galaxy Note10 Lite, который представляет собой удешевленную версию Note10.
Общество
Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям
"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
Общество
Матвиенко рассказала о законопроекте о бытовом насилии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что законопроект о бытовом насилии не будет предусматривать жестких мер за преступления на бытовой почве, так как, по ее мнению, в законодательстве уже достаточно суровых мер наказания за такие преступления.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
Общество
Верховный суд: токены могут быть предметом взятки
Цифровые права (токены) могут быть предметом взятки, разъяснил Верховный суд России в добавлении к постановлению пленума Верховного суда от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
Происшествия
На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода
В Петербурге на проспекте Ветеранов водитель сбил пешехода, а потом открыл по нему стрельбу.
Финансы
Курс евро продолжает стремительно падать
Курс евро продолжает стремительно падать Курс валют на сегодня.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла сообщение СМИ о том, что в Закарпатье после пыток убили группу оперативников спецслужбы.
Гаджеты
Huawei P40 первым в мире получит графеновый аккумулятор
Первые прототипы графеновых батарей Huawei показала еще в 2016 году.
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin поступили в продажу
Компания Xiaomi начала продавать умные часы Haylou по рекордно низкой стоимости – 119 юаней (1050 рублей).
Армия и оружие
Для платформы «Бумеранг» будет разработан новый боевой модуль
Новым боевым модулем обзаведется, в том числе, платформа «Бумеранг».