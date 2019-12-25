Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по данной теме совещаний не было.

В России могут отменить НДФЛ, но не для всех

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