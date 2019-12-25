Экономика
ВЛуки.руМатвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом она заявила 24 декабря в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, пишет iz.ru.
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с чего всё началось
Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.Ведомости25 декабря в 16:54
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Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять
Московский Комсомолец26 декабря в 02:33
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:03, Ашберн
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