Экономика

ВЛуки.руВЛуки.руМатвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом она заявила 24 декабря в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, пишет iz.ru.
Читать в источнике
Комментировать447
с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомости25 декабря в 16:54

Подробнее о событии

Вслед за пенсионной реформой на Россию надвигается новая: будет неприятно

Primpress.ru13:30

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°25 декабря в 20:29

В ВШЭ оценили последствия отмены налога на доходы малоимущих

Известия26 декабря в 10:24

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец26 декабря в 02:33

Отменив НДФЛ для малоимущих, власти РФ повысят НДС или акцизы – прогноз

REGNUM27 декабря в 03:03

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ru25 декабря в 19:19

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомости25 декабря в 16:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:03, Ашберн
Общество

Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера

Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.
Lenta.ru 04:26
Футбол

Мойес снова возглавил «Вест Хэм»

«Вест Хэм» объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренера клуба.
Спорт-Экспресс 16:17
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Газета.Ru 13:14
Футбол

Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»

Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
РИА Новости вчера в 16:04
Общество

Опубликованы самые курьезные запросы в посольства Британии за 2019 год

Список из десяти самых необычных вопросов, направленных в адрес диппредставительств Великобритании, 28 декабря опубликовала пресс-служба МИД страны.
Красная весна 13:54
Политика

Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»

Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Вести.Ru 15:36
Наука

В Канаде найдено древнейшее свидетельство родительской заботы

В Новой Шотландии на острове Кейп-Бретон палеонтологи обнаружили древнейшее свидетельство родительской заботы.
Pravda.Ru 16:15
Шоу-бизнес

Водонаева ответила назвавшему ее проституткой Охлобыстину

Телеведущая Алена Водонаева ответила на критику актера Ивана Охлобыстина, который назвал ее проституткой после призыва ведущей не рожать рабов для российского государства.
Lenta.ru 12:20
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии

РИА Новости 14:56
Шоу-бизнес

Кристина Асмус оказалась в больнице

Российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, имя которой в последнее время сопровождал резонансный "голый скандал", госпитализирована в Москве.
Российская газета 13:08
Политика

В Минске заявили об ожидании политического решения Путина и Лукашенко

РБК 16:17
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия 09:33
Футбол

Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это’О

Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О.
Чемпионат вчера в 06:15
Здоровье

В Самаре гомосексуалам запретили сдавать кровь

Самарская областная клиническая станция переливания крови запретила гомосексуалам сдавать кровь, о чем оповестила доноров на своем сайте, сообщает URA.RU.
ForPost 01:25
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб при взрыве петарды

RT на русском 15:33
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 27 декабря в 13:51
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Политика

Максакова: Журова «утонула» в баночках мочи с мельдонием

Рамблер 12:07
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Общество

Суд начнет повторное слушание дела экс-главбуха «Седьмой студии» Масляевой

Мещанский суд Москвы в понедельник начнет повторное слушание уголовного дела бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой.
ТАСС 16:04
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Здоровье

Названы 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта

Эксперты из Египта представили вниманию 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта, что особенно актуально в предстоящие новогодние праздники, связанные с посещением гостей.
Актуальные Новости 08:03
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею

Российская газета 15:38
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa 10:25
Энергетика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
РБК 11:05
Общество

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 15:42
Политика

Пушков: слова Путина задели поляков за живое

Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.
Свободная Пресса вчера в 20:36
Футбол

«Брайтон» хочет приобрести Чалова в январе

По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
Спорт-Экспресс 02:03
Происшествия

Из банкомата на Кузнецовской похитили почти 10 млн рублей

78.ru 03:03
Шоу-бизнес

Дочь Тимати Алиса укусила бабушку Симону Юнусову за палец на ноге

Недавно Симона Юнусова показала сюжет в Instagram, на котором малышка укусила ее за большой палец на ноге.
OAnews 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное