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Матвиенко подтвердила уход нескольких сенаторов из СФ в сентябре

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о скором уходе нескольких сенаторов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда

Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Совет Федерации в сентябре, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
РИА Новости07:29
Подробнее о событии
ТАСС

Матвиенко прогнозирует смену пяти-семи сенаторов после выборов в сентябре

ТАСС08:51
RT на русском

Матвиенко заявила о возможности смены ряда сенаторов

RT на русском07:50
РБК

Матвиенко сообщила о планах нескольких сенаторов покинуть Совфед

РБК07:50
Известия

Матвиенко допустила уход 5-7 сенаторов из Совфеда

Известия08:03
Газета.Ru

Матвиенко сообщила, что до семи сенаторов могут уйти из Совфеда

Газета.Ru07:50
Lenta.ru

Матвиенко анонсировала уход нескольких сенаторов из Совета Федерации

Lenta.ru07:31
РИА Новости

Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда

РИА Новости07:29
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Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM10:15
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUMвчера в 15:47
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