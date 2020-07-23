Матвиенко подтвердила уход нескольких сенаторов из СФ в сентябре
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о скором уходе нескольких сенаторов.В источнике
С чего всё началось
Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда
Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Совет Федерации в сентябре, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
РИА Новости07:29
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