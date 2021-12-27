ТАССМатвиенко полагает, что пик роста цен на продовольствие в РФ пришелся на 2021 годПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пик роста стоимости продуктов в России был пройден в 2021 году.Экономика сегодняТекущий год стал пиковым для роста цен на продукты в России.ФАНЕсли бы правительство и Центробанк не принимали меры, "ситуация могла бы быть гораздо хуже", считает спикер.ТАСС«Нужно продолжать активно работать по сдерживанию цен. Социальные продукты питания должны быть под особым контролем правительства», — уточнила она.ФАНЧитать далееСвернутьТелеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургPiter.tvВместе-РФПетербургский дневникАБНГазета.RuРадио 1ФАНЭкономика сегодняДни24Life.ruСенатИнформПодробнее о событииМатвиенко заявила, что правительство не может и не должно контролировать ценыКоммерсантъ06:40Матвиенко полагает, что пик роста цен на продовольствие в РФ пришелся на 2021 годТАСС04:30Самое цитируемоеМатвиенко: На 2021 год пришёлся пик роста цен на продуктыLife.ru04:32Спикер СФ: высокий уровень инфляции наблюдается во всем мире, он связан с последствиями пандемии COVID-19Вместе-РФ04:03Матвиенко: пик роста цен пришелся на этот год, в следующем году ситуация улучшитсяИнтерфакс - Россия04:22Матвиенко: Пик роста цен пришелся на 2021 годРоссийская газета04:20Матвиенко: высокий уровень инфляции стал одной из главных проблем, вызванных пандемией коронавирусаПРАЙМ04:06Показать ещёОценить122Поделиться