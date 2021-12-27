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Матвиенко полагает, что пик роста цен на продовольствие в РФ пришелся на 2021 год

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пик роста стоимости продуктов в России был пройден в 2021 году.
Экономика сегодня
Текущий год стал пиковым для роста цен на продукты в России.
ФАН
Если бы правительство и Центробанк не принимали меры, "ситуация могла бы быть гораздо хуже", считает спикер.
ТАСС
«Нужно продолжать активно работать по сдерживанию цен. Социальные продукты питания должны быть под особым контролем правительства», — уточнила она.
ФАН

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Матвиенко заявила, что правительство не может и не должно контролировать цены
Коммерсантъ06:40
Матвиенко полагает, что пик роста цен на продовольствие в РФ пришелся на 2021 год
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