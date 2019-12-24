Общество

REGNUMREGNUMВ Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что деление в налоговом законодательстве граждан по уровню их дохода является «чувствительной» темой.
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Дмитрий Песков
Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.
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Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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