Общество
REGNUMВ Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что деление в налоговом законодательстве граждан по уровню их дохода является «чувствительной» темой.
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Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:16
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Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчика в Instagram новостью о том, что она перенесла срочную операцию.
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Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
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Вышел второй трейлер фильма «Джентльмены» Гая Ричи
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Ведущий Иван Ургант высмеял «Уральские пельмени»
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Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю будет бесплатным, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
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Новорожденную девочку нашли в подъезде подмосковной многоэтажки
Брошенную новорожденную девочку нашли в подъезде в подмосковных Мытищах.
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Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Политика
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
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ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
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Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Общество
Власти Москвы отказались строить 72-этажный дом в Покровском-Стрешневе
Власти Москвы отказались от идеи построить 72-этажный дом по программе реновации в 3-м микрорайоне района Покровское-Стрешнево, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Москомархитектуры.
Общество
Архангельск назван худшим по качеству управления городом
В рейтинге городов по эффективности управления, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Архангельск занял последнее место.
Политика
Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.
Футбол
Двоим футболистам «Манчестер Юнайтед» предложили искать новые клубы
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд намерен продать двоих футболистов в зимнее трансферное окно.
Космос
Вселенная возможностей: частные стартапы начинают осваивать космос
Космос становится привлекательной сферой для инвестиций: по данным отчета Start-Up Space, опубликованного в апреле 2019 года компанией Bryce Space and Technology, в прошлом году частные стартапы, разрабатывающие различные космические технологии, привлекли $3,2 млрд.
Политика
Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум
Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
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Общество
Супруги из Самарской области удочерили девочек и стали должниками
Семейная пара из Самарской области удочерила двух девочек, после чего оказалась должна около 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор общественной организации "Домик детства", помогающей семье подготовить судебные иски, Антон Рубин.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Как сообщили в правоохранительных органах, следователями Следственного комитета РФ проводятся обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях, предает ТАСС.
Общество
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В Минкомсвязи назвали успешными первые испытания по устойчивости функционирования интернета к внешним воздействиям, которые прошли в России 23 декабря Тесты прошли в Москве, Ростове, Владимире и ряде других городов России.
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Фигуранта «московского дела» Суровцева попросили посадить на 4 года
Прокуратура в суде потребовала наказания в виде четырех лет колонии для Сергея Суровцева, обвиняемого по "московскому делу".
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Полная версия Black Mesa вышла из беты
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Дзюба вновь признан лучшим футболистом России
Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
Политика
Немецкая пресса о запуске поездов: «Киев стал еще дальше от Крыма»
Журналисты немецкого издания в очередной раз указали на безвозвратную потерю Украиной Крымского полуострова.