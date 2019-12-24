Общество
Газета.RuМатвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:16
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Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Футбол
Президент «Урала» — о запрете критики арбитров: они что, неприкасаемая каста?
Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение о новых правилах, связанных с критикой судей.
Общество
Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года
Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Авто
Росстандарт рассказал, как выбрать дизельное топливо для машины зимой
В ведомстве напомнили, что зимнее дизельное топливо маркируется "ДТ-З-К5", и посоветовали не заправляться горючим, которое периодически обозначают как ДТФ (дизельная технологическая фракция), ДГК (дистиллят газового конденсата), ТБЛ (топливо бункеровочное легкое), СМТ (судовое маловязкое топливо).
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Происшествия
Суд назначил штраф фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову
21-летний Раджабов стал фигурантом «московского дела» о протестах в Москве из-за того, что на акции 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку.
Армия и оружие
Первый полк «Авангарда» заступит на боевое дежурство на этой неделе
Первый ракетный полк с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" заступит на боевое дежурство на этой неделе.
Общество
Тимати стал жертвой пранка в США
Известного российского рэпера Тимати разыграл его бизнес-партнер в США.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Политика
Лукашенко оценил последствия возможного вступления Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эхо Москвы» заявил о негативных последствиях возможного вступления Украины в НАТО.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Армия и оружие
Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Гаджеты
Лидер OnePlus назвал самую красивую линейку смартфонов
Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) в ходе недавнего интервью назвал самую красивую линейку смартфонов компании.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Политика
Украинский кабмин упростил пересечение границы с Крымом для учащихся
Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за разорванного импланта
Оказывается, телеведущая перенесла срочную операцию из-за разорванного грудного импланта.
Политика
Киев вычеркнул из списка на обмен сторонников ДНР — Морозова
«Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четвёрки», где была чётко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса», — рассказала Морозова.
Общество
Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео
В Дублинском зоопарке, Ирландия, тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло.
Политика
Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»
«В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.
Общество
Начальник первого поезда из Петербурга в Крым опоздал к отправлению
Первый поезд Петербург – Севастополь, который отправился в Крым накануне, ушел без начальника поезда.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Наука
На людях впервые опробовали лазерное бесконтактное УЗИ
Американские инженеры опробовали метод лазерной ультразвуковой визуализации, который не требует контакта с кожей пациента.
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