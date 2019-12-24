Общество

Газета.RuГазета.RuМатвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Читать в источнике
Комментировать349
Дмитрий Песков
Нет, пока никакой позиции нет. Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:16

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих

РИА Новости06:35

Кремль заявил об отсутствии позиции по поводу отмены НДФЛ для малоимущих

РБК05:35

Песков прокомментировал идею отменить НДФЛ для малоимущих

RT на русском05:18

У Кремля нет позиции по идее отмены НДФЛ для малоимущих

Коммерсантъ05:16

В Кремле заявили об отсутствии позиции по отмене НДФЛ для малоимущих

Известия05:10

У Кремля пока нет позиции по идее об отмене НДФЛ для людей с низким доходом

ТАСС04:49

Матвиенко предлагает отменить НДФЛ для граждан с маленькой зарплатой

Интерфакс - Россия03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Общество

Бузову через суд обязали выплатить долги по коммуналке

Life.ru 03:05
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Происшествия

СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях

РБК 04:37
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Футбол

«Челси» готовит предложение по трансферу Иско

Лондонский «Челси» рассчитывает усилить среднюю линию полузащитником мадридского «Реала» Иско, рапортует издание Daily Mail.
Евро-футбол.ру 03:12
Политика

Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 09:03
Общество

Украинцы не поддержали идею о переносе Рождества на 25 декабря

За празднование Рождества 25 декабря чаще выступают обеспеченные украинцы и жители страны среднего и старшего возраста.
Телеканал 360° 06:16
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Российская газета 00:11
Общество

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Российская газета вчера в 23:25
Политика

Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
RT на русском 07:36
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Кино

Режиссер Терри Гиллиам заявил о ненависти к «Черной пантере»

Режиссер Терри Гиллиам, который известен своими фильмами «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия» заявил, что ненавидит «Черную пантеру».
Актуальные Новости вчера в 07:16
Общество

Череповец попал в рейтинг самых депрессивных городов России

Онлайн Вологда 04:40
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН вчера в 16:18
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством российского газопровода «Северный поток-2», приостановила работы из-за возможных санкций Америки.
Gazeta.SPb 21 декабря в 11:03
Энергетика

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
RT на русском 02:30
Политика

В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:33
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета вчера в 07:34
Происшествия

В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", - рассказала Иванова.
РИА Новости 04:28
Политика

Путин заявил, что российское оружие должно быть лучше мировых образцов

Президент РФ Владимир Путин, говоря о качестве российских вооружений, заявил, что это не игра в шахматы, где может устраивать ничья, Россия должна быть лучшей.
РИА Новости 06:25
Политика

На границе России и Азербайджана открыли новый мост

Сегодня, 24 декабря, в Магарамкентском районе торжественно открыли мост через реку Самур на границе России и Азербайджана.
ГТРК Дагестан 05:19
Автоспорт

Ferrari продлила контракт с Леклером до конца 2024 года

Ранее сообщалось, что новый контракт принесет Леклеру троекратное повышение зарплаты и теперь монегаск будет зарабатывать 9 млн евро в год.
Motorsport.com Россия вчера в 05:29
Здоровье

Ульяновцы в среднем живут 73 года – Росстат

В 2019 году средняя продолжительность жизни в Ульяновской области составит 73,4 года, сообщило правительство региона со ссылкой на предварительные данные Росстата.
Деловое обозрение 00:17
Происшествия

Число отравившихся в челябинском детском саду достигло 36

REGNUM 07:39
Общество

Путин назвал разгильдяйством срыв сроков ввода ФАПов в селах

Президент России Владимир Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроком ввода фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.
РЕН ТВ вчера в 08:56
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru вчера в 15:00
Происшествия

В Сети появилось видео падения бетономешалки в Неву

В Сети появилось видео падения бетономешалки в петербургскую Неву.
NewInform вчера в 04:29
Армия и оружие

Шойгу рассказал о военном бюджете США на 2020 год

Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:40
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное