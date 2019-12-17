Экономика
КоммерсантъМатвиенко попросила Орешкина снизить НДС для цветоводов
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономики Максима Орешкина поддержать идею цветоводов о снижении НДС. На встрече сенаторов с министром она сказала, что доля российского производства на рынке составляет 17%.
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Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Футбол
В Серии А извинились за антирасистские картины с изображениями обезьян
Футбол
Вратарь Яшин подписал контракт с «Динамо»
Политика
В «Укрнафте» сообщили о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии оставило в силе решение по иску украинской компании «Укрнафта» к России о взыскании более $44 млн в качестве компенсации за утраченные в Крыму инвестиции.
Политика
Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации
Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Общество
Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Армия и оружие
Тысячи американских военных заболели раком из-за халатности Пентагона
Политика
В ЛНР заявили о готовности провести обмен пленными до конца года
«Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита «нормандской четверки» освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года», — заявила Кобцева.
Общество
Госдума приняла закон, запрещающий сжигать непереработанный мусор
Госдума приняла закон, который расширяет понятие "утилизация отходов" и подразумевает плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Космос
Запуск «Союза» с космодрома Куру отложили из-за сбоя
Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с итальянскими и французскими спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS, который должен был состояться 17 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложили.
Гаджеты
Компания AMD привлекла к производству 7-нм графических процессоров специалистов из Samsung
Компания AMD сумела привлечь к производству перспективных 7-нм графических процессоров специалистов южнокорейского производителя электроники Samsung.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Общество
Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски
В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «Лиллю» в Кубке французской лиги
В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» разгромно проиграл «Лиллю» – 0:3. Дублем в составе гостей отметился нападающий Лоик Реми.
Происшествия
В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими
«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.
Футбол
Сане может сменить «Манчестер Сити» на «Баварию» в январе
Атакующий полузащитник Лерой Сане собирается покинуть «Манчестер Сити» в грядущее зимнее трансферное окно, об этом рапортует издание Sport Bild.
Общество
Главная ёлка Иркутска вошла в топ-25 самых высоких елей страны
Следом идёт Казань с 35-метровой новогодней красавицей. Иркутская расположилась на 13-й строчке рейтинга.
Экономика
Из-за Эрнста «Первый канал» могут закрыть
Одним из важных бизнес-упущений, вменяемых Эрнсту, является очень позднее развитие интернет-направления.
Общество
Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья в маневренный фонд
Госдума в третьем чтении приняла закон о расселении аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
Эксперты по кибербезопасности из компании Check Point выявили уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp.
Экономика
Минюст США одобрил приобретение «дочки» ТМК IPSCO компанией Tenaris
Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris, сделка будет закрыта в ближайшее время.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.