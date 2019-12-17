Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМатвиенко попросила Орешкина снизить НДС для цветоводов

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономики Максима Орешкина поддержать идею цветоводов о снижении НДС. На встрече сенаторов с министром она сказала, что доля российского производства на рынке составляет 17%.
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Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

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Матвиенко попросила МЭР поддержать цветоводство, в том числе снижением НДС

ТАССвчера в 11:30

Матвиенко заинтересовалась любовью Орешкина к цветам из-за НДС

РБКвчера в 12:56

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Матвиенко призвала снизить НДС для отечественных цветоводов

Парламентская газетавчера в 11:20

Матвиенко напомнила Орешкину про цветы

News.ruвчера в 16:59
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Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
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В Серии А извинились за антирасистские картины с изображениями обезьян

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Вратарь Яшин подписал контракт с «Динамо»

Газета.Ru вчера в 20:51
Политика

В «Укрнафте» сообщили о победе в споре с Россией в швейцарском суде

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Политика

Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
РБК 01:00
Политика

Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 00:20
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
РИА Новости 01:37
Происшествия

В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
РБК 02:55
Общество

Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

Газета.Ru 02:40
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
Армия и оружие

Тысячи американских военных заболели раком из-за халатности Пентагона

Что происходит 02:53
Политика

В ЛНР заявили о готовности провести обмен пленными до конца года

«Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита «нормандской четверки» освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года», — заявила Кобцева.
Известия 02:05
Общество

Госдума приняла закон, запрещающий сжигать непереработанный мусор

Госдума приняла закон, который расширяет понятие "утилизация отходов" и подразумевает плату за негативное воздействие на окружающую среду.
РЕН ТВ 03:45
Космос

Запуск «Союза» с космодрома Куру отложили из-за сбоя

Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с итальянскими и французскими спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS, который должен был состояться 17 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане, отложили.
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Гаджеты

Компания AMD привлекла к производству 7-нм графических процессоров специалистов из Samsung

Компания AMD сумела привлечь к производству перспективных 7-нм графических процессоров специалистов южнокорейского производителя электроники Samsung.
Актуальные Новости 03:03
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
РИА Новости 16 декабря в 08:08
Общество

«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Известия 02:31
Общество

Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски

В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:21
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия 16 декабря в 20:32
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Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

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Футбол

«Монако» с Головиным крупно проиграл «Лиллю» в Кубке французской лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» разгромно проиграл «Лиллю» – 0:3. Дублем в составе гостей отметился нападающий Лоик Реми.
Metaratings 00:39
Происшествия

В МВД создана группа по пресечению правонарушений наркополицейскими

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.
Известия 03:02
Футбол

Сане может сменить «Манчестер Сити» на «Баварию» в январе

Атакующий полузащитник Лерой Сане собирается покинуть «Манчестер Сити» в грядущее зимнее трансферное окно, об этом рапортует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру 03:54
Общество

Главная ёлка Иркутска вошла в топ-25 самых высоких елей страны

Следом идёт Казань с 35-метровой новогодней красавицей. Иркутская расположилась на 13-й строчке рейтинга.
Вести Иркутск 02:50
Экономика

Из-за Эрнста «Первый канал» могут закрыть

Одним из важных бизнес-упущений, вменяемых Эрнсту, является очень позднее развитие интернет-направления.
Хорошие новости 03:45
Общество

Госдума приняла закон о расселении аварийного жилья в маневренный фонд

Госдума в третьем чтении приняла закон о расселении аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
REGNUM 02:53
Технологии

В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах

Эксперты по кибербезопасности из компании Check Point выявили уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp.
Газета.Ru 01:59
Экономика

Минюст США одобрил приобретение «дочки» ТМК IPSCO компанией Tenaris

Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке американской "дочки" ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris, сделка будет закрыта в ближайшее время.
ТАСС 02:22
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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