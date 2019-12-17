Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
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Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

РИА Новости15:08

Матвиенко заинтересовалась любовью Орешкина к цветам из-за НДС

РБК12:56

Матвиенко попросила МЭР поддержать цветоводство, в том числе снижением НДС

ТАСС11:30

Матвиенко предложила Орешкину уменьшить НДС на цветы

Известия13:51

Матвиенко призвала снизить НДС для отечественных цветоводов

Парламентская газета11:20

Матвиенко напомнила Орешкину про цветы

News.ru16:59

Валентина Матвиенко призвала снизить НДС для отечественных цветоводов

ГлобалМСК.ру14:10
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:31, Ашберн
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В Польше заявили о возможности выхода из ЕС из-за судебной реформы

В сообщении Верховного суда республики сообщается, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Европейского союза.
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В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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Группа «Сафмар» и Forbes решили спор без суда

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и российский издатель Forbes, компания «АС Рус медиа» урегулировали спор в досудебном порядке.
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Новый вариант законопроекта, подготовленный правительством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, исключит возможность продления переходного периода после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), заявил 16 декабря политический обозреватель Роберт Пестон в эфире телеканала ITV.
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Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину

В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
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ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
РБК 12:59
Общество

Экоактивистка Грета Тунберг поссорилась с немецкими железнодорожниками

Выяснилось, что Грета Тумберг ехала с пересадками и в одном поезде она была в первом классе, а в другом поезде ей пришлось какое-то время провести на полу.
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В Челябинске депутаты гордумы утвердили проект бюджета на 2020 год. Дефицит составит 920 млн рублей, сообщает пресс-служба думы.
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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
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Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
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Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

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«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат

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Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

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США включили в оборонный бюджет помощь Украине и санкции против России

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток-2", передает "Интерфакс".
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«Автодор» подал иск почти на 5,4 млрд рублей к «дочке» Crocus Group

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
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Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
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Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
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Гвардиола: «Мечтал играть вместе с Зиданом»

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Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для крупномасштабной войны

«По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют», — сказал начальник Генштаба.
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СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Северсталь». Игра закончилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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