Экономика
РИА НовостиМатвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
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Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Армия и оружие
Генерал ВВС США оценил выгоду Вашингтона при размещении ракет в АТР
Размещение американских ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) помогло бы укрепить безопасность Вашингтона, считает командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.
Политика
В Польше заявили о возможности выхода из ЕС из-за судебной реформы
В сообщении Верховного суда республики сообщается, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Европейского союза.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Общество
Группа «Сафмар» и Forbes решили спор без суда
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и российский издатель Forbes, компания «АС Рус медиа» урегулировали спор в досудебном порядке.
Футбол
«Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая
Московский «Спартак» и футбольная ассоциация китайской провинции Юньнань подписали меморандум о сотрудничестве.
Фигурное катание
Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление своего поисковика
Во вторник, 17 декабря, «Яндекс» представил большое обновление своей поисковой системы, которое получило название «Вега», и новый сервис ответов на вопросы «Кью».
Политика
В Лондоне готовят отмену продления переходного периода после Brexit
Новый вариант законопроекта, подготовленный правительством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, исключит возможность продления переходного периода после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), заявил 16 декабря политический обозреватель Роберт Пестон в эфире телеканала ITV.
Происшествия
Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину
В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Общество
Экоактивистка Грета Тунберг поссорилась с немецкими железнодорожниками
Выяснилось, что Грета Тумберг ехала с пересадками и в одном поезде она была в первом классе, а в другом поезде ей пришлось какое-то время провести на полу.
Экономика
Челябинская гордума утвердила проект бюджета на 2020 год
В Челябинске депутаты гордумы утвердили проект бюджета на 2020 год. Дефицит составит 920 млн рублей, сообщает пресс-служба думы.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Общество
Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной
Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей
Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
Кино
«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Политика
США включили в оборонный бюджет помощь Украине и санкции против России
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток-2", передает "Интерфакс".
Общество
«Автодор» подал иск почти на 5,4 млрд рублей к «дочке» Crocus Group
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Футбол
Гвардиола: «Мечтал играть вместе с Зиданом»
Армия и оружие
Герасимов заявил об отсутствии предпосылок для крупномасштабной войны
«По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют», — сказал начальник Генштаба.
Хоккей
СКА отыгрался с 0:3 и обыграл «Северсталь» в овертайме
СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Северсталь». Игра закончилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев.