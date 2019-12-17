Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
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Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

РИА Новости15:08

Матвиенко попросила МЭР поддержать цветоводство, в том числе снижением НДС

ТАСС11:30

Матвиенко заинтересовалась любовью Орешкина к цветам из-за НДС

РБК12:56

Матвиенко предложила Орешкину уменьшить НДС на цветы

Известия13:51

Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС для цветоводов

Коммерсантъ15:29

Матвиенко призвала снизить НДС для отечественных цветоводов

Парламентская газета11:20

Валентина Матвиенко призвала снизить НДС для отечественных цветоводов

ГлобалМСК.ру14:10
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:59, Ашберн
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 вчера в 10:21
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Клип на песню Last Christmas перевыпустили через 35 лет

Телеканал 360° вчера в 06:07
Происшествия

Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью

Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
ТАСС вчера в 17:19
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Политика

Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

По данным администрации турецкого лидера, переговоры были посвящены двусторонним отношениям и региональным темам, в том числе ситуации в Ливии и Сирии, передаёт агентство «Анадолу».
News.ru 09:31
Политика

Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
Известия 15:34
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

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Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году

Ранее сообщалось, что серийное производство автомобилей планируется наладить в 2021 году в Елабуге.
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Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила

Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Metaratings 09:25
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости 13:02
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Известия вчера в 09:39
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru 14:10
Общество

Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ

Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Газета.Ru 12:34
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru вчера в 11:03
Хоккей

Илья Ковальчук может перейти в «Бостон»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Ковальчук согласен подписать минимальный контракт. Отмечается, что «Бостон» проявляет интерес к Илье.
ODDS.ru 12:37
Кино

«Холодное сердце 2» собрало миллиард долларов в прокате

Газета.Ru вчера в 02:49
Происшествия

Интересно полиция подаёт информацию об организаторе

Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
Голос Правды 11:51
Космос

Создана первая карта поверхности нейтронной звезды

Астрофизики из США впервые составили карту поверхности нейтронной звезды.
МИР 24 вчера в 01:56
Музыка

Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Ореанда-Новости 14 декабря в 08:35
Финансы

Курсы валют на сегодня, 17 декабря 2019 года

Курсы валют сегодня 17 декабря 2019 Центробанк России составляют: EUR Курс доллара на сегодня, 17.12.2019 по данным Центробанка составляет 62.55 рублей за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 16:21
Здоровье

В Петропавловске-Камчатском школу закроют на карантин по гриппу

В столице Камчатки одну из школ с 18 декабря полностью закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.
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Хоккей

Михаил Кравец: «Сильные команды всегда анализируют игру, выходят на следующую и побеждают»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:6) рассказал, как повлиял на команду уход в СКА нападающего Миро Аалтонена.
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Здоровье

СМИ: Facebook заблокировала группы, в которых обсуждали опасную «черную мазь»

Администрация социальной сети Facebook закрыла пользователям доступ к нескольким из групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья "черная мазь", якобы способствующая лечению рака.
ТАСС 14:25
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Происшествия

Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину

В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
ТК Звезда 15:01
Политика

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
RT на русском 07:42
Политика

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

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Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
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Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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Максим Орешкин
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Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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