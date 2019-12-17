Экономика
РИА НовостиМатвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
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Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Музыка
Клип на песню Last Christmas перевыпустили через 35 лет
Происшествия
Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Политика
Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
По данным администрации турецкого лидера, переговоры были посвящены двусторонним отношениям и региональным темам, в том числе ситуации в Ливии и Сирии, передаёт агентство «Анадолу».
Политика
Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»
Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
Авто
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году
Ранее сообщалось, что серийное производство автомобилей планируется наладить в 2021 году в Елабуге.
Футбол
Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила
Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Политика
Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Общество
Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ
Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Хоккей
Илья Ковальчук может перейти в «Бостон»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Ковальчук согласен подписать минимальный контракт. Отмечается, что «Бостон» проявляет интерес к Илье.
Кино
«Холодное сердце 2» собрало миллиард долларов в прокате
Происшествия
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
Космос
Создана первая карта поверхности нейтронной звезды
Астрофизики из США впервые составили карту поверхности нейтронной звезды.
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube
С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 17 декабря 2019 года
Курсы валют сегодня 17 декабря 2019 Центробанк России составляют: EUR Курс доллара на сегодня, 17.12.2019 по данным Центробанка составляет 62.55 рублей за 1 Доллар.
Здоровье
В Петропавловске-Камчатском школу закроют на карантин по гриппу
В столице Камчатки одну из школ с 18 декабря полностью закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.
Хоккей
Михаил Кравец: «Сильные команды всегда анализируют игру, выходят на следующую и побеждают»
Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:6) рассказал, как повлиял на команду уход в СКА нападающего Миро Аалтонена.
Здоровье
СМИ: Facebook заблокировала группы, в которых обсуждали опасную «черную мазь»
Администрация социальной сети Facebook закрыла пользователям доступ к нескольким из групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья "черная мазь", якобы способствующая лечению рака.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину
В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.