Экономика
РИА НовостиМатвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
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Общество
В Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок
Разработчики законопроекта предлагают запретить — по аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах — курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Политика
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.
Здоровье
Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья
Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
Армия и оружие
Генштаб увидел в учениях НАТО подготовку к крупномасштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова чуть не погибла во время выступления
Как выяснилось, во время выступления она могла погибнуть.
Политика
ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) продолжат курс на интеграцию с Россией.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
Врач Байдена рассказал о его здоровье
Предвыборный штаб кандидата в президенты США демократа Джо Байдена распространил медицинское освидетельствование, в котором говорится, что 77-летний кандидат здоров и может выполнять обязанности президента.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Общество
Суд в США удовлетворил просьбу Бутиной отозвать апелляцию на приговор
Апелляционный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство ранее освобождённой из американской тюрьмы и вернувшейся на родину россиянки Марии Бутиной отозвать её апелляцию на вынесенный приговор.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Политика
Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа
Спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала дату проведения голосования в отношении импичмента президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Общество
Генеральным директором Qiwi станет председатель совета директоров Ким
Председатель совета директоров, сооснователь группы Qiwi Борис Ким сменит Сергея Солонина на посту генерального директора.
Общество
Во Франции бастуют против пенсионной реформы
Как ожидается, в этот день в Парижском регионе выйдут на маршрут только 20% пригородных поездов, также будут закрыты все линии метрополитена, кроме № 1 и 14.
Политика
Bild: высланный дипломат России был сотрудником спецслужб и лоббировал «Северный поток-2»
Одним из высланных дипломатов России из Германии был заместитель военного атташе в посольстве в Берлине, сотрудник главного управления Генштаба России (ранее — ГРУ) Евгений Суцкий, выяснила газета Bild.
Политика
Германия готовит США санкционный удар за «Северный поток-2»
Правительство Германии готовится к возможным санкциям американской стороны в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Наука
Определены молекулы-предшественники, играющие важную роль в процессе адаптации защитных систем бактерий CRISPR/Cas
Результаты показали, что в процессе адаптации образуются фрагменты ДНК с особой структурой, которая может быть ключевой для правильной работы защитных систем.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев заговорил о суррогатных матерях своих детей
Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что суррогатная мать не является биологической мамой его детей.
Экономика
Первые четыре заявки на ипотеку под 2% одобрили в Забайкалье
Приём документов начался 12 декабря. Банк одобрил четыре заявки, ещё более 30 в стадии донесения документов.
Политика
У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows
Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.