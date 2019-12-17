Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
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Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

РИА Новости15:08

Матвиенко заинтересовалась любовью Орешкина к цветам из-за НДС

РБК12:56

Матвиенко попросила МЭР поддержать цветоводство, в том числе снижением НДС

ТАСС11:30

Матвиенко предложила Орешкину уменьшить НДС на цветы

Известия13:51

Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС для цветоводов

Коммерсантъ15:29

Матвиенко призвала снизить НДС для отечественных цветоводов

Парламентская газета11:20

Матвиенко напомнила Орешкину про цветы

News.ru16:59
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Генштаб увидел в учениях НАТО подготовку к крупномасштабному конфликту

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Политика

Врач Байдена рассказал о его здоровье

Предвыборный штаб кандидата в президенты США демократа Джо Байдена распространил медицинское освидетельствование, в котором говорится, что 77-летний кандидат здоров и может выполнять обязанности президента.
РИА Новости 16:53
Экономика

ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
РБК 12:59
Общество

Суд в США удовлетворил просьбу Бутиной отозвать апелляцию на приговор

Апелляционный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство ранее освобождённой из американской тюрьмы и вернувшейся на родину россиянки Марии Бутиной отозвать её апелляцию на вынесенный приговор.
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Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
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Спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала дату проведения голосования в отношении импичмента президента США Дональда Трампа.
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Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
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Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
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Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

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Генеральным директором Qiwi станет председатель совета директоров Ким

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Во Франции бастуют против пенсионной реформы

Как ожидается, в этот день в Парижском регионе выйдут на маршрут только 20% пригородных поездов, также будут закрыты все линии метрополитена, кроме № 1 и 14.
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Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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