Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
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Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

РИА Новости15:08

Матвиенко попросила МЭР поддержать цветоводство, в том числе снижением НДС

ТАСС11:30

Матвиенко заинтересовалась любовью Орешкина к цветам из-за НДС

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Матвиенко предложила Орешкину уменьшить НДС на цветы

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Парламентская газета11:20

Валентина Матвиенко призвала снизить НДС для отечественных цветоводов

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:33, Ашберн
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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