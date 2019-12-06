Политика
РИА НовостиМатвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
"Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства", — заключила Матвиенко. Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
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с чего всё началось
Матвиенко заметила, что Совфед новый закон принимать не будет, поскольку ему «надоело прикрывать министерства и ведомства». С 1 июля 2020 года компания «Россети» готова устанавливать потребителям интеллектуальные приборы учета.Новые Известия13:58
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Матвиенко призвала наказать министра энергетики Новака из-за «умных счетчиков»
Московский Комсомолец08:05
Минэнерго ответило на критику Матвиенко из-за ситуации с «умными» счетчиками
Rambler News Service13:23
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