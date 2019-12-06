Матвиенко заметила, что Совфед новый закон принимать не будет, поскольку ему «надоело прикрывать министерства и ведомства». С 1 июля 2020 года компания «Россети» готова устанавливать потребителям интеллектуальные приборы учета.

с чего всё началось

"Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства", — заключила Матвиенко. Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.

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