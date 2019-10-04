Экономика
РБКМатвиенко пожаловалась на отсутствие отдачи от льгот для нефтяников
Налоговые льготы, которые предоставляются нефтяным компаниям, не привели к сопоставимому росту инвестиций и снижению зависимости российских нефтяников от импортных поставщиков. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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