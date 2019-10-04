Налоговые льготы, которые предоставляются нефтяным компаниям, не привели к сопоставимому росту инвестиций и снижению зависимости российских нефтяников от импортных поставщиков. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко пожаловалась на отсутствие отдачи от льгот для нефтяников

Шоу-бизнес Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.

Политика Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Фигурное катание Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате 15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.

Космос Во льдах Энцелада найдена органика Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Происшествия Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.

Хоккей Умер бывший капитан «Адмирала» Самвел Мнацян Бывший защитник и капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет.

Экономика Два подхода по 15: в каких регионах снимают больше всего наличных Самые крупные суммы в банкоматах снимают жители Москвы и Московской области — 14,7 тыс. рублей за один подход.

Политика Трамп заявил, что не хотел говорить с Зеленским Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не хотел проводить телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, а согласился сделать звонок исключительно по просьбе министра энергетики Рика Перри.

Наука Гравитационные волны попытаются поймать легкие частицы темной материи Гравитационные интерферометры попытаются поймать легкие частицы темной материи, информирует сайт arXiv.org.

Политика Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.

Гаджеты Почти даром. Xiaomi Mi Mix Alpha продают за $140 000 В конце прошлого месяца китайский производственный гигант Xiaomi представил концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который стал во многом уникальным устройством.

Кино «Ходячих мертвецов» продлили на 11-й сезон Сериал «Ходячие мертвецы» продлят на 11-й сезон. Как сообщает «Игромания», об этом объявили на фестивале Comic Con в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес Элтон Джон рассказал о борьбе с раком 72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.

Здоровье Шоколад и кофе могут омолодить организм Оба продукты богаты флавонидами и замедляют процесс окисления организма. Правда, шоколад следует выбирать исключительно горький.

Игры EA подарит игрокам месяц подписки Origin Access Пользователи Origin могут получить бесплатный месяц подписки Basic.

Кино Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel Американский режиссер Джеймс Ганн прокомментировал в Twitter слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».

Армия и оружие В Китае оценили преимущества танка Т-14 Армата Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.