Политика

RT на русскомRT на русскомМатвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Она предложила включить в этот список и дипломатов.
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Слуцкий считает справедливой идею о запрете иностранного гражданства для дипломатов

ТАСС07:07

В Совфеде готовят поправки о запрете двойного гражданства дипломатам

РИА Новости03:03

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

РБК03:47

Матвиенко предложила расширить запрет на двойное гражданство

URA.Ru03:15

В Совфеде предлагают запретить дипломатам иметь двойное гражданство

Парламентская газета06:25

Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на двойное гражданство

Газета.Ru02:49

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

RT на русском02:26
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Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Коммерсантъ 06:04
Политика

Путин назвал «мразями» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций Липецкой области раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей «уродами».
БИЗНЕС Online 07:35
Здоровье

Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
REGNUM 06:46
Футбол

Агент Кокорина: Саша не собирается переходить в «Сочи»

Отчим и по совместительству агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что футболист не намерен переходить в "Сочи" на правах аренды.
Российская газета 07:14
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере Йевтича

Bobsoccer 05:40
Политика

Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Коммерсантъ 06:23
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Общество

Путин рассказал, как по новым условиям использовать маткапитал

Напомним, что ранее президент России поручил выдавать маткапитал уже после рождения первого ребёнка, а выплаты за второго увеличат на 150 тыс. рублей, и в итоге сумма составит 616617 рублей.
78.ru 06:42
Энергетика

Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире

Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
РБК 06:55
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Здоровье

Уральские фармацевты создали препарат против короновируса в Китае

Уральские ученые предложили Китаю препарат, который может победить эпидемию коронавируса 2019-nCoV.
Телеканал 360° 07:21
Политика

Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго

В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
РБК 06:09
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

REGNUM 03:05
Происшествия

Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице

Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Вести.Ru 05:34
Экономика

Украина размещает десятилетние евробонды в евро

Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, номинированных в евро, сообщила в среду пресс-служба министерства финансов страны.
ПРАЙМ 06:17
Общество

Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon

Российская газета вчера в 21:56
Кино

Джей Джей Абрамс займется сериалами DC

Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.
Комсомольская правда 05:37
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Происшествия

В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 07:36
Общество

Детский хор встретил Путина песней «Как хорошо, что ты кому-то нужен»

Lenta.ru 05:59
Политика

Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране

RT на русском 06:55
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Культура

Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве

В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.
Культуромания вчера в 14:12
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС 03:13
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

К выбору пользователя появится тёмная и светлая тема, а также режим экономии заряда.
The GEEK 03:22
Происшествия

В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе

Сотрудники полиции сообщили, что мать троих детей Екатерину Трубкину нашли. Она была найдена живой на границе в Абхазией.
Pravda.Ru 07:00
Здоровье

После гибели нижегородца с редким заболеванием проводится проверка

Правительство Нижегородской области проведет служебную проверку после смерти 52-летнего жителя Сосновского района, который страдал от редкого генетического заболевания — патологии Фабри.
REGNUM вчера в 08:58
Экономика

Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
РИА Новости 02:36
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Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

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