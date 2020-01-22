Политика
RT на русскомМатвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Она предложила включить в этот список и дипломатов.
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Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Политика
Путин назвал «мразями» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций Липецкой области раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей «уродами».
Здоровье
Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса
Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
Футбол
Агент Кокорина: Саша не собирается переходить в «Сочи»
Отчим и по совместительству агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что футболист не намерен переходить в "Сочи" на правах аренды.
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере Йевтича
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Общество
Путин рассказал, как по новым условиям использовать маткапитал
Напомним, что ранее президент России поручил выдавать маткапитал уже после рождения первого ребёнка, а выплаты за второго увеличат на 150 тыс. рублей, и в итоге сумма составит 616617 рублей.
Энергетика
Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире
Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Здоровье
Уральские фармацевты создали препарат против короновируса в Китае
Уральские ученые предложили Китаю препарат, который может победить эпидемию коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго
В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
Происшествия
Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице
Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Экономика
Украина размещает десятилетние евробонды в евро
Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, номинированных в евро, сообщила в среду пресс-служба министерства финансов страны.
Общество
Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon
Кино
Джей Джей Абрамс займется сериалами DC
Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Происшествия
В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку
«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.
Политика
Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве
В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
К выбору пользователя появится тёмная и светлая тема, а также режим экономии заряда.
Происшествия
В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе
Сотрудники полиции сообщили, что мать троих детей Екатерину Трубкину нашли. Она была найдена живой на границе в Абхазией.
Здоровье
После гибели нижегородца с редким заболеванием проводится проверка
Правительство Нижегородской области проведет служебную проверку после смерти 52-летнего жителя Сосновского района, который страдал от редкого генетического заболевания — патологии Фабри.
Экономика
Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти
Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
Шоу-бизнес