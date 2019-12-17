Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаМатвиенко призвала снизить НДС для отечественных цветоводов

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Как пояснила председатель палаты регионов, до 2019 года цветочная отрасль облагалась единым сельскохозяйственным налогом в размере 6%, но с 1 января 2019 года НДС для цветоводов был повышен до 20%. При этом доля, которую занимают отечественные цветоводы на российском рынке, составляет всего 17%.
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