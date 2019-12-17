Экономика
Парламентская газетаМатвиенко призвала снизить НДС для отечественных цветоводов
Как пояснила председатель палаты регионов, до 2019 года цветочная отрасль облагалась единым сельскохозяйственным налогом в размере 6%, но с 1 января 2019 года НДС для цветоводов был повышен до 20%. При этом доля, которую занимают отечественные цветоводы на российском рынке, составляет всего 17%.
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Политика
Россия расширила санкции в отношении граждан и товаров с Украины
Российское правительство расширило перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить в страну, а также список граждан, к которым применяются ограничительные меры.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа
Создание независимого оператора требовалось из-за норм Третьего энергетического ЕС, которые предписывали разделить функции транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Авто
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Opel возобновил продажи автомобилей в России, говорится в сообщении на сайте компании.
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Российский хоккеист Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Шоу-бизнес
В Сеть попали фото Успенской, сделанные крупным планом
Основанием для критики в адрес исполнительницы шансона стали появившееся в Сети свежие снимки Любови, сделанные крупным планом.
Общество
Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ
Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Спорт
В РУСАДА поведали о первых результатах повторной проверки допинг-проб
Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало РУСАДА порядка 15 дел после повторной проверки допинг-проб московской лаборатории.
Политика
Зеленский пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли
Украинский президент Владимир Зеленский признался, что уважает мнение украинцев насчет земельной реформы в стране и пообещал прислушаться к нему, сообщает ТАСС.
Здоровье
После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства
Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Спорт
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Шоу-бизнес
«Особенная» дочь телеведущей Зейналовой вышла на сцену
Телеведущая Светлана Зейналова в своем инстаграме рассказала подписчикам об успешном выступлении на сцене "особенной".
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото из церкви
Источник фото: - prn scr instagram.com - Поклонники Анастасии Заворотнюк внимательно следят за соцсетями ее дочери Анны, в надежде узнать из первых уст информацию о состоянии здоровья актрисы, борющейся на протяжении долгого времени с раком головного мозга.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Экономика
Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки
В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.