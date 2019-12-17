Экономика
ИзвестияМатвиенко предложила Орешкину уменьшить НДС на цветы
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру экономического развития Максиму Орешкину снизить НДС для производителей цветов после поступления соответствующих жалоб в российское правительство. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 17 декабря.
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Общество
Группа «Сафмар» и Forbes решили спор без суда
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и российский издатель Forbes, компания «АС Рус медиа» урегулировали спор в досудебном порядке.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Наука
Бабочки-медведицы не боятся хищников
Кино
Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Политика
В Германии назвали имя высланного российского дипломата
Одним из высланных из Германии из-за дела об убийстве Хангошвили российских дипломатов оказался Евгений Суцкий, который якобы является военным разведчиком, пишут немецкие СМИ.
Общество
Boeing временно остановит производство 737 Max
Самолет перестал подниматься в воздух с марта 2019 года после двух смертельных аварий, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Авто
УАЗ запатентовал новое оснащение «Русского Прадо»
В базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС) появилась очередная партия патентных снимков некоторых деталей салона УАЗ "Патриот" нового поколения.
Хоккей
СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду
СКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
Закон Зеленского о сокращении Рады на треть одобрен судом Украины
Законопроект о сокращении Верховной рады на треть, предложенный Владимиром Зеленским, признан соответствующим основному закону Украины.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Наука
Ученые МГУ создали новый оптический материал
Физики МГУ совместно с коллегами из Нижнего Новгорода, США и Австралии разработали оптический материал с искусственно созданной анизотропией нелинейного отклика на основе кремниевых наночастиц, полученные результаты опубликованы в журнале Advanced Optical Materials.
Политика
Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников
На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Кино
Показаны первые кадры фантастической комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В сеть выложили первые кадры нового фильма про приключения повзрослевших Билла и Теда, роли которых исполняюит Алекс Уинтер и Киану Ривз.
Энергетика
ЛУКОЙЛ не исключает цену нефти $90 за баррель в 2025–2035 годах
В период 2025–2035 годов при повышенном спросе на нефть цена за баррель может увеличиться до $90, следует из долгосрочного прогноза ЛУКОЙЛа.
Политика
Россия расширила санкции в отношении граждан и товаров с Украины
Российское правительство расширило перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить в страну, а также список граждан, к которым применяются ограничительные меры.
Музыка
Клип на песню Last Christmas перевыпустили через 35 лет
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Кино
«Холодное сердце 2» собрало миллиард долларов в прокате
Технологии
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
Экономика
Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки
В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо
Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.