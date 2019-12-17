Экономика

ИзвестияИзвестияМатвиенко предложила Орешкину уменьшить НДС на цветы

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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру экономического развития Максиму Орешкину снизить НДС для производителей цветов после поступления соответствующих жалоб в российское правительство. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 17 декабря.
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Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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Максим Орешкин
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Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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