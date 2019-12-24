Общество
ПолитРоссияМатвиенко предложила бесплатно давать жилье многодетным семьям
Мнение спикер парламента озвучила по итогам осенней сессии Совета Федерации. По словам Матвиенко, государство должно бесплатно выдавать квартиры тем российским семьям, которые имеют много детей.
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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти должны предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.ТАСС04:48
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