Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти должны предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.

с чего всё началось

Мнение спикер парламента озвучила по итогам осенней сессии Совета Федерации. По словам Матвиенко, государство должно бесплатно выдавать квартиры тем российским семьям, которые имеют много детей.

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