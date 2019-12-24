Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМатвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
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с чего всё началось

Матвиенко предложила давать квартиры многодетным бесплатно

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти должны предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.
ТАСС04:48

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Матвиенко предложила давать квартиры многодетным семьям бесплатно

РБК06:07

В России задумали бесплатно давать квартиры многодетным

Lenta.ru04:27

Матвиенко предложила давать квартиры многодетным семьям

RT на русском04:27

Матвиенко предложила дарить квартиры многодетным семьям

Известия04:45

Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

Интерфакс04:01

Матвиенко: ставка по ипотеке для многодетных в РФ должна быть нулевой

РИА Новости03:57

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