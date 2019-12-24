Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти должны предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.

с чего всё началось

"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Армия и оружие Шойгу заявил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет» Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено, они состоят на дежурстве в пяти ракетных дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Политика В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.

Спорт В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.

Политика Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.

Экономика Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.

Общество В Венеции в преддверии Рождества вновь затопило улицы 12 ноября уровень воды в городе поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году.

Авто Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.

Общество Новогодняя вечеринка в Красноярске прошла без зрителей В городском парке Универсиады трое аниматоров в костюмах ростовых кукол танцевали на сцене, но перед ними не было ни одного зрителя, сообщает Life.

Общество Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.