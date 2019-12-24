Общество
ИнтерфаксМатвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям
"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти должны предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.ТАСС04:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Культура
Ведущий Иван Ургант высмеял «Уральские пельмени»
Армия и оружие
Шойгу заявил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет»
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено, они состоят на дежурстве в пяти ракетных дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Происшествия
В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове
На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси Шкурин переходит в ЦСКА
Форвард «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин стал игроком ЦСКА, сообщает Sport24.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Кино
«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Политика
Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.
Экономика
Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро
Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.
Культура
Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
Общество
В Венеции в преддверии Рождества вновь затопило улицы
12 ноября уровень воды в городе поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году.
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Армия и оружие
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Общество
Новогодняя вечеринка в Красноярске прошла без зрителей
В городском парке Универсиады трое аниматоров в костюмах ростовых кукол танцевали на сцене, но перед ними не было ни одного зрителя, сообщает Life.
Происшествия
В Крыму россиянина задержали по делу о госизмене
Гражданина России Ивана Яцкина задержали в Симферополе по подозрению в государственной измене.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Общество
Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс
Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Политика
Нафтогаз испугался отказа России от транзита после отзыва исков Киевом
Украинский «Нафтогаз» опасается, что после того, как Киев отзовет иски к российской стороне, Москва откажется от транзита газа через Украину, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Культура