Общество
ИнтерфаксМатвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям
"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
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Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Армия и оружие
Под Нижним Тагилом начал работу Единый центр испытаний беспилотников
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Энергетика
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Шоу-бизнес
Галкин признался, что детей первой захотела Пугачева
По словам Максима Галкина, стать родителями предложила ему Алла Пугачева.
Общество
Срок передачи ледокола «Виктор Черномырдин» снова перенесли
Футбол
Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о продлении контракта со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем.
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Кино
Джеки Чан едва не умер на съемках нового фильма
Актер Джеки Чан едва не утонул во время съемок фильма «Авангард». Об этом он рассказал в воскресенье, 22 декабря.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Автоспорт
В Ferrari объявили о продлении контракта с Леклером
Новый контракт Леклера рассчитан до конца 2024 года.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии
Суровцева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 30-летний IT-специалист не признал свою вину.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Гаджеты
В Китае появятся сим-карты Super SIM
Политика
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
Политика
На Украине начали считать миллиарды за транзит российского газа
Депутат Рады Андрей Герус заявил, что Украина только за один год может получить от транзита газа из России порядка 2 млрд долларов, а за пять лет - 15 млрд.
Гаджеты
Смартфоны от Samsung и Apple признали небезопасными для здоровья
"Владельцы смартфонов по всей стране имеют право знать, что уровни радиочастотного излучения от смартфонов при прикосновении с кожей или при близком контакте с телом могут быть небезопасными", - заявили в компании.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Происшествия
СК переквалифицировал обвинение по делу Калви
В окончательной редакции обвинение фигурантов дела Baring Vostok переквалифицировали с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) на равнозначную по свой тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК), сообщает «Интерфакс».
Политика
Путин потребовал следить за возможным развертыванием РСМД США в Европе
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости следить за возможным развертыванием американских ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, в первую очередь, в Европе и Азии.
Общество
Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года
Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Экономика
Александр Моор: Антипинский НПЗ восстановил объемы переработки нефти
АО «Антипинский НПЗ» восстановило объемы переработки нефти и планирует в 2020 году переработку на уровне 7,5 млн т. По словам губернатора Александра Моора, это тот объем, с которым НПЗ работал до вхождения в процедуру банкротства, пишет «Интерфакс-Урал».
Происшествия
Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Экономика
Вдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»
Вдова основного акционера "Уралсиба" Владимира Когана, Людмила Коган, получила по наследству 81,8% акций банка, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Здоровье
Врачи назвали причины отравления витаминами
Применение витаминов в высоких дозах в течение длительного времени без контроля врача может привести к интоксикации организма, сообщила РБК эксперт НМИЦ эндокринологии Минздрава России, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Фатима Дзгоева.