Политика
REGNUMМатвиенко предложила наказать Новака
Министерство энергетики России несёт ответственность за срыв сроков реализации закона, вводящего единые требования к интеллектуальным приборам и системам учёта электрической энергии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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с чего всё началось
Матвиенко заметила, что Совфед новый закон принимать не будет, поскольку ему «надоело прикрывать министерства и ведомства». С 1 июля 2020 года компания «Россети» готова устанавливать потребителям интеллектуальные приборы учета.Новые Известиявчера в 13:58
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Минэнерго ответило на претензии Матвиенко о сроках внедрения умных счетчиков
Коммерсантъвчера в 17:34
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