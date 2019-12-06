Матвиенко заметила, что Совфед новый закон принимать не будет, поскольку ему «надоело прикрывать министерства и ведомства». С 1 июля 2020 года компания «Россети» готова устанавливать потребителям интеллектуальные приборы учета.

с чего всё началось

Министерство энергетики России несёт ответственность за срыв сроков реализации закона, вводящего единые требования к интеллектуальным приборам и системам учёта электрической энергии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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