Политика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

"Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства", — заключила Матвиенко. Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
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«Россети» заявили о готовности к установке умных электросчетчиков после критики Матвиенко

ТАСС11:35

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

RT на русском09:13

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

РИА Новости09:20

Матвиенко предложила наказать Новака

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Матвиенко призвала наказать министра энергетики Новака из-за «умных счетчиков»

Московский Комсомолец08:05

Матвиенко раскритиковала главу Минэнерго из-за бездействия по закону об «умных» счетчиках

Интерфакс07:35
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:04, Ашберн
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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