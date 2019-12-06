Политика
РИА НовостиМатвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
"Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства", — заключила Матвиенко. Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Читать в источнике
Оценить267
Подробнее о событии
Показать все источники
Матвиенко призвала наказать министра энергетики Новака из-за «умных счетчиков»
Московский Комсомолец08:05
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика
Новак заявил о проходящих в Вене переговорах России и Украины по газу
Новак сообщил, что Россия настроена на решение спорных вопросов в переговорах с Украиной.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0 (2-й тайм)
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Гаджеты
Стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Mi Watch с технологией eSIM
Из Китая приходят новости о старте продаж в стране "умных" часов Xiaomi Mi Watch с активированной технологией eSIM.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Экономика
Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Футбол
В Англии матч перенесли из-за долгов клуба перед игроками
Как сообщает BBC, такое решение связано с заявлением игроков «Маклсфилда» о том, что они не выйдут на поле в случае, если перед ними не будут погашены долги по заработной плате.
Политика
Лавров прокомментировал разговоры о «шпионском гнезде» ГРУ во Франции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами разговоры о российском «шпионском гнезде» во Франции.
Общество
Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей
Правительство Украины отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере трех прожиточных минимумов.
Общество
Налоговый режим для самозанятых распространили еще на 19 регионов
Сеча специальный налоговый режим действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
Космос
Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты
Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Общество
Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
Шоу-бизнес
Милла Йовович похвасталась увеличившимся бюстом
В первую очередь Йовович захотела похвастаться увеличившейся грудью.
Хоккей
Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».
Общество
США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России
Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Политика
Медведев оправдался за пенсионную реформу в России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
Авто
Представитель АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили LADA станут лучше
Производители делают все возможное для того, чтобы автомобили соответствовали международным стандартам качества, становясь все более востребованными не только на российском рынке, но и в других странах.
Авто
Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году
В 2020 году фанатов и почитателей марки Volkswagen в России ждут три новинки – обновленный Passat, Jetta седьмого поколения и совсем новый лифтбек Arteon.
Шоу-бизнес
Рудковская похвасталась праздничной елкой у себя дома
Известная телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала, как оформила праздничную елку в этом году.
Единоборства
Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора
Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.
Политика
Россиянин, которого в ФРГ арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел»
Россиянин, которого в Германии арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел».
Происшествия
Экс-главу Щелковского района поймали на взятке
Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в 2017 году Валов, занимавший должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля марки Mercedes, стоимость которого оценивается в 6 миллионов рублей.
Общество
Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей
Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
Гаджеты