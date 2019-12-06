Политика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

"Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства", — заключила Матвиенко. Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
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Матвиенко предложила наказать Новака

REGNUM10:29

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

РИА Новости09:20

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку реализации закона об «умных счетчиках»

ТАСС07:43

Матвиенко предложила наказать Новака за волокиту с внедрением «умных» счетчиков

Коммерсантъ08:18

Матвиенко призвала наказать министра энергетики Новака из-за «умных счетчиков»

Московский Комсомолец08:05

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

RT на русском09:13

Матвиенко раскритиковала главу Минэнерго из-за бездействия по закону об «умных» счетчиках

Интерфакс07:35
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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Известия вчера в 21:25
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Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.
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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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