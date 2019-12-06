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РИА НовостиМатвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
"Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства", — заключила Матвиенко. Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
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Матвиенко призвала наказать министра энергетики Новака из-за «умных счетчиков»
Московский Комсомолец08:05
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