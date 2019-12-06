Политика

РИА НовостиРИА НовостиМатвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

"Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства", — заключила Матвиенко. Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Читать в источнике
Комментировать588
с чего всё началось

«Россети» готовы установить потребителям «умные» счетчики

Матвиенко заметила, что Совфед новый закон принимать не будет, поскольку ему «надоело прикрывать министерства и ведомства». С 1 июля 2020 года компания «Россети» готова устанавливать потребителям интеллектуальные приборы учета.
Новые Известия13:58

Подробнее о событии

Минэнерго ответило на претензии Матвиенко о сроках внедрения умных счетчиков

Коммерсантъ17:34

Матвиенко призвала наказать министра энергетики Новака из-за «умных счетчиков»

Московский Комсомолец08:05

В Минэнерго прокомментировали слова Матвиенко о реализации закона об «умных счетчиках»

ТАСС14:28

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

РИА Новости09:20

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

RT на русском09:13

Минэнерго ответило на критику Матвиенко из-за ситуации с «умными» счетчиками

Rambler News Service13:23

Матвиенко раскритиковала главу Минэнерго из-за бездействия по закону об «умных» счетчиках

Интерфакс07:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:11, Ашберн
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

РИА Новости 08:47
Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
Общество

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
РБК 05:30
Политика

В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Lenta.ru 15:06
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

ФАН вчера в 16:09
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
РБК 18:33
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Общество

Оксимирон предложил Егору Жукову свой YouTube-канал для публикаций

Газета.Ru 11:59
Политика

На встрече с бизнесменами из Германии Путин перешел на немецкий

В ходе встречи с представителями бизнеса Германии из-за сбоя в переводе президент России Владимир Путин стал говорить на немецком языке.
МонаВиста 13:26
Армия и оружие

ВСУ сообщили о завершении отвода сил в Петровском в Донбассе

«Завтра начнется верификация представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств», — сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
ФАН 17:35
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура вчера в 03:21
Энергетика

Украина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Известия 16:53
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Lenta.ru 09:54
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости 06:48
Футбол

Хусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» судья встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.
NewInform 16:51
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 04:40
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru 08:04
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия 12:42
Игры

Kotaku: некоторые игры из стартовой линейки PlayStation 5 не будут доступны на PS4

Sony не собирается выпускать всю стартовую линейку игр для PlayStation 5 на консолях предыдущего поколения, включая PS4 Pro.
CyberSport.ru 17:02
Наука

Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Сегодня в мире работает пять основных гравитационных антенн: пара американских установок LIGO, европейская Virgo, японская KAGRA и немецкая GEO600.
N+1 07:38
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсии пенсионеров, которые будут зарегистрированы как самозанятые, продолжат индексироваться.
Политика Сегодня 07:08
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Футбол

Нападающий «Легии» может перейти в «Динамо»

Форвард польской «Легии» Ярослав Незгода может продолжить карьеру в «Динамо».
Евро-футбол.ру 17:00
Авто

Новый Dacia Sandero показали на рендерах

В следующем году компания представит обновленное поколение малолитражного хэтчбека, сделав его, по сути, совершенно новым автомобилем.
32CARS.ru 09:45
Футбол

«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020.
P1spb.ru 15:59
Футбол

«Бенфика» разгромила «Боавишту» в 13-м туре чемпионата Португалии

Лиссабонская "Бенфика" на выезде разгромила "Боавишту" в 13-м туре чемпионата Португалии по футболу.
РИА Новости 17:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное