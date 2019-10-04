"Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тыс. человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях в Совфеде, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

с чего всё началось

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

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