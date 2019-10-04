Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

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